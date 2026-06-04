Tren de carga impacta camión en Iowa: un muerto y un herido tras descarrilamiento masivo

Un accidente ferroviario en el este de Iowa dejó una persona fallecida y otra gravemente herida luego de que un tren de la Iowa Interstate Railroad colisionara con un camión semi-remolque en un cruce rural.

El siniestro ocurrió en un cruce entre una carretera estatal y la línea ferroviaria, en una zona rural ubicada a unos 113 kilómetros al este de Des Moines. Según la oficina del sheriff del condado de Poweshiek, el camión fue impactado por el tren en circunstancias aún bajo investigación.

No hubo liberación de sustancias peligrosas tras el descarrilamiento. Crédito: Charlie Neibergall | AP

Las autoridades confirmaron que una de las personas que viajaba en el vehículo de carga murió en el lugar, mientras que la otra fue trasladada con lesiones de gravedad.

Descarrilamiento y daños a la infraestructura ferroviaria

El choque tuvo consecuencias de gran escala más allá del impacto inicial. El tren descarriló 17 vagones y dos locomotoras, lo que provocó un colapso parcial del tendido ferroviario y daños descritos como “significativos” por las autoridades locales.

La investigación sigue abierta para determinar las causas del accidente. Crédito: Charlie Neibergall | AP

Imágenes del lugar mostraron una acumulación de vagones destruidos y columnas de humo elevándose desde el área del accidente. No se reportó derrame de materiales peligrosos.

La Patrulla Estatal de Iowa confirmó que no hubo liberación de sustancias peligrosas tras el descarrilamiento. La investigación sigue abierta para determinar las causas del accidente y establecer posibles responsabilidades, incluyendo las condiciones del cruce ferroviario y la visibilidad al momento del impacto.

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