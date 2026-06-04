Tu primer auto: guía básica para cuidar tu auto





Pasos sencillos y prácticos para mantener tu auto funcionando sin problemas, desde revisar niveles de aceite y otros líquidos hasta cambiar una llanta.

By Jon Linkov

Para alguien que tiene un auto por primera vez, encargarse de su mantenimiento regular puede parecer abrumador, pero mantenerse al día con su cuidado básico es la mejor manera de evitar reparaciones costosas. Seguir un programa regular de mantenimiento ayuda a que tu auto siga siendo seguro, eficiente y esté en buenas condiciones por mucho tiempo después de salir del concesionario.

Tareas básicas como revisar la presión de las llantas, cambiar los limpiaparabrisas y revisar los niveles de líquidos son proyectos sencillos que puedes hacer tú mismo, sin herramientas especiales y directamente en tu garaje o lugar de estacionamiento. Sin embargo, servicios más complejos, como los cambios de aceite, el reemplazo de frenos o diagnosticar por qué se encendió una luz de advertencia en el tablero, requieren conocimientos técnicos y es mejor dejarlos en manos de un mecánico certificado. Esta guía práctica de los expertos de autos de Consumer Reports te ayudará a dominar el cuidado básico del auto que puedes hacer tú mismo y a saber qué trabajos requieren un profesional.

Para los autos nuevos o casi nuevos que todavía están bajo garantía, lo mejor es acudir al concesionario para las reparaciones, ya que los trabajos cubiertos por la garantía son gratuitos. Pero cuando enfrentas una reparación costosa que tendrás que pagar de tu bolsillo o un mantenimiento regular, vale la pena llamar a varios talleres para obtener diferentes presupuestos. (Lee nuestra guía para encontrar un mecánico de confianza).

Ya sea que tu auto sea nuevo o usado, no tienes que llevarlo al concesionario para darle mantenimiento regular —como rotación de llantas, cambios de aceite y afinaciones— y hacerlo en otro lugar no anulará tu garantía.

Consulta el manual del propietario. Pocas personas se toman el tiempo de leerlo a menos que sea necesario, pero eso es un error. Los manuales del propietario explican, en un lenguaje sencillo, todas las funciones del auto, incluyendo algunas que probablemente ni sabías que tenía, qué aceite u otros líquidos debes usar y qué programa de mantenimiento debes seguir. Si no viene el manual con tu auto, probablemente puedas encontrarlo en la página de internet del fabricante.

Confía en tus sentidos. Mantente atento a ruidos inusuales, olores extraños o fugas de líquidos. También presta atención a cualquier cambio en el funcionamiento del auto, como una menor capacidad de frenado, aceleración o dirección. Detectar los problemas a tiempo muchas veces puede evitar reparaciones costosas que surgen por ignorar las señales de advertencia.

Revisa la presión de las llantas. En términos de seguridad, mantener las llantas con la presión correcta es una de las tareas de mantenimiento regular más importantes. Las llantas con poca presión se desgastan más rápido, gastan más gasolina y afectan cómo se maneja el auto. Revisa la presión al menos una vez al mes y antes de cualquier viaje largo. La presión correcta normalmente aparece en una etiqueta dentro del marco de la puerta del conductor, aunque a veces también puede estar en el interior de la guantera o en la tapa del tanque de gasolina. Mantén un medidor de presión de llantas dentro del auto. Nosotros preferimos los medidores digitales con pantalla retroiluminada.

Pon atención a la pintura. Lavar y encerar el auto regularmente ayuda a proteger la pintura contra la sal corrosiva, restos de insectos, excremento de aves y otros residuos de la carretera. A pesar de lo que digan los anuncios, ningún encerado dura más de unas cuantas semanas en el mejor de los casos. La cera en pasta no necesariamente es mejor que la líquida, y las marcas premium no siempre duran más que las opciones más económicas. (Consulta nuestros consejos de detallado de autos y aprende cómo sacarle el mayor provecho a un lavado de auto).

Sé disciplinado con el mantenimiento. Es fundamental seguir las recomendaciones del manual del propietario sobre los intervalos para cambios de aceite y servicios importantes, como el reemplazo de la banda de distribución. Aunque no recomendamos hacer trabajos mayores con más frecuencia de la indicada en el manual, en algunos casos puede ser recomendable aumentar la frecuencia del mantenimiento. Por ejemplo, quienes jalan un remolque con frecuencia o manejan por lo regular en condiciones de calor y con mucho polvo podrían necesitar cambiar el aceite, el filtro de aceite y el filtro de aire más seguido, además de realizar servicios de frenos con mayor frecuencia. Lo mejor es hablar sobre tus necesidades con tu mecánico.

Únete a un club de asistencia en carretera. Un servicio como la AAA o Better World, puede sacarte de un gran apuro. Ofrecen asistencia en carretera las 24 horas si tu auto se descompone, se te poncha una llanta o necesitas un servicio de grúa. Además, la membresía muchas veces incluye descuentos, como en la renta de autos u hoteles. Tu compañía de seguro de auto o incluso tu proveedor de telefonía celular también podrían estar afiliados a uno de estos clubs. Además, algunas tarjetas de crédito y autos nuevos incluyen asistencia en carretera gratuita.

Además, presta atención a comunidades específicas de Reddit o foros en línea dedicados a tu modelo de auto. Ahí puedes encontrar mucha información de otros dueños que probablemente ya pasaron por el mismo problema que tú estás enfrentando en ese momento.

Cambia los limpiaparabrisas. Los limpiaparabrisas no duran para siempre-calcula seis meses, en el mejor de los casos, antes de que empiecen a dejar rayas en el parabrisas. Además de dificultar la visibilidad cuando llueve, si el hule del limpiaparabrisas se desgasta y se desprende, el brazo metálico puede rayar permanentemente el parabrisas en cuestión de minutos. Hemos comprobado que, después de algunos meses de uso, muchas veces los limpiaparabrisas pueden recuperarse limpiándolos con limpiavidrios y una toalla de papel. (Consulta nuestra guía para comprar limpiaparabrisas).

Ten líquido extra. Es buena idea guardar una botella de líquido para limpiaparabrisas en el garaje, el sótano o incluso en un clóset de almacenamiento. Esto es especialmente importante en invierno, cuando quedarse sin líquido puede hacer que limpiar el parabrisas sea muy complicado. Aunque el agua puede sacarte del apuro en una emergencia, no conviene usarla regularmente. En invierno, el agua puede congelarse y, al expandirse, dañar el depósito, las mangueras y las boquillas. Además, no contiene los aditivos especiales que ayudan a remover residuos, como restos de insectos y suciedad de la carretera. Guarda un embudo junto con la botella para que sea más fácil llenar el depósito.

Mantén tus documentos a la mano. Es buena idea guardar en tu auto todos los recibos relacionados con reparaciones. Así tendrás acceso fácilmente a los registros de servicio con fecha y, posiblemente, las garantías de llantas nuevas, baterías, mofles y otros componentes cuando los necesites. Mantén siempre en el vehículo la tarjeta de circulación y tu comprobante de seguro. Pero guarda el título de propiedad del auto en casa, bajo llave.

Considera talleres locales en lugar de concesionarios. Los talleres mecánicos locales generalmente son más económicos porque sus costos de mano de obra suelen ser más bajos que los de los concesionarios autorizados y muchas veces también cobran menos por piezas de repuesto. Sin embargo, los departamentos de servicio de los concesionarios autorizados se especializan en tu marca, y sus técnicos tienen acceso a herramientas y capacitación especializada. En nuestras encuestas, los suscriptores reportan regularmente una mayor satisfacción con los talleres independientes.

Elige un mecánico local. Pide recomendaciones de talleres a familiares y amigos. Los talleres con mecánicos bien capacitados suelen mostrar un letrero o certificado de ASE. Pero eso no garantiza que todos los trabajadores tengan las mismas certificaciones o que la persona que está reparando tu auto esté certificada. Los talleres afiliados a AAA suelen ser una buena opción. Y sin importar a dónde lleves tu auto regularmente para reparaciones, trata de establecer una relación de confianza y respeto. Tanto los concesionarios como los talleres locales suelen ser más considerados con los clientes leales.

Haz una “práctica de cambio de llanta”. Es casi seguro que en algún momento se te ponchará una llanta. Si nunca has cambiado una, práctica colocando la llanta de refacción usando el gato y las herramientas que vienen con el auto. El manual del propietario te explicará cómo hacerlo. (Además, consulta nuestros consejos sobre cómo cambiar una llanta). La primera vez, pídele ayuda a alguien con experiencia. Las tuercas o los pernos de las ruedas de un auto más viejo pueden ser difíciles de aflojar.

Si la llave que viene con tu vehículo no es suficiente para el trabajo, considera comprar una llave de torque larga o una barra de fuerza (“breaker bar”), junto con un dado largo, en una tienda de autopartes y guardarlos en la cajuela. Las llantas ponchadas suelen ocurrir en los momentos más inoportunos. Un poco de preparación puede ayudarte a volver al camino más rápido y con menos estrés.

Muchos autos nuevos y modelos recientes ya no incluyen una llanta de refacción. En su lugar, el fabricante normalmente equipa el vehículo con un sellador en lata para llantas y un compresor de aire eléctrico. Este equipo puede servir para reparar perforaciones pequeñas en la banda de rodamiento. Pero si la perforación es grande o atraviesa la parte lateral de la llanta, necesitarás ayuda. Ten en cuenta que sellar la llanta con éxito es solo una reparación temporal pensada para ayudarte a llegar de manera segura a un taller.

Para conocer más, consulta nuestra guía de mantenimiento del auto.

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