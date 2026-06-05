Alexandria Ocasio-Cortez no descarta presentarse como candidata demócrata a la presidencia

Aunque su objetivo consiste en ampliar la atención médica, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), congresista por Nueva York, no descarta la opción contender como candidata demócrata a la presidencia en 2028.

“¿Podría ser presidenta? ¿Podría no serlo? Tal vez sí, tal vez no”, respondió en una entrevista concedida a Fox News Digital sobre la posibilidad de que su nombre sea agregado a la boleta.

Acto seguido, subrayó que más allá de pensar en aspirar a un cargo de representación por encima del que ocupa, su interés consiste en alcanzar la cobertura sanitaria universal.

“Lo que más importa es que garanticemos la atención médica en este país”, enfatizó.

Ante la falta de aspirantes de alto perfil y en plena restructuración al interior del Partido Demócrata, AOC es considerada como una posible candidata para contender por la Casa Blanca dentro de un par de años.

“Lo más importante es que todos en este país tengan acceso a la atención médica”, suele expresar la demócrata en los eventos en los cuales suele participar.

Alexandria Ocasio-Cortez asegura luchar por alcanzar la cobertura sanitaria universal es su principal objetivo (Crédito: Kyle Green / AP)

En una entrevista concedida a David Axelrod, estratega demócrata, la estadounidense de ascendencia puertorriqueña, reiteró que su lucha política es para mejorar la sanidad de todos los ciudadanos sin importar su filiación política.

“Los presidentes van y vienen; los escaños del Senado y de la Cámara de Representantes, los funcionarios electos van y vienen, pero la sanidad pública universal es para siempre.

Un salario digno es para siempre. Los derechos de los trabajadores son para siempre. Los derechos de las mujeres, todo eso”, indicó.

De acuerdo con los resultados de una encuesta elaborada hacia finales del año pasado por Verasight, plataforma de investigación de mercado y opinión pública, Ocasio-Cortez superaba al vicepresidente James David Vance en un hipotético enfrentamiento entre ambos mediante un respaldo ciudadano de 51% contra 49%.

A partir de ese dato, la neoyorquina de 36 años se ha colocado en una posición más sólida con respecto a otros aspirantes demócratas presidenciales como son Gavin Newsom, gobernador de California; y Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania.

Quien quizá podría ser su adversario más complicado de vencer en su partido sería Pete Buttigieg, pues el exsecretario de Transporte todavía está mejor posicionado que ella.

Sigue leyendo:

• Alexandria Ocasio-Cortez gasta miles dólares de fondos de campaña para contratar a un psiquiatra, según reporte

• AOC pide juicio político contra los jueces de la Corte Suprema Thomas y Alito

• Alexandria Ocasio Cortez orgullosa dice: “Yo sí soy boricua, pa’ que tú lo sepas”