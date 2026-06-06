Facebook enviará una segunda ronda de pagos de los $725 millones

Miles de personas que recibieron dinero por el acuerdo de privacidad de Facebook podrían volver a ver un depósito en las próximas semanas. La nueva distribución forma parte del fondo de $725 millones de dólares creado para resolver una demanda colectiva contra la plataforma y beneficiará únicamente a determinados reclamantes que ya cobraron su compensación inicial.

La empresa matriz de Facebook, Meta, acordó el pago millonario para poner fin a varias demandas relacionadas con el manejo de datos personales de los usuarios. Aunque la compañía rechazó las acusaciones y no admitió responsabilidad alguna, el acuerdo permitió compensar a quienes resultaron elegibles dentro del proceso judicial.

La controversia tiene su origen en el caso Cambridge Analytica, que salió a la luz en 2018. El escándalo provocó cuestionamientos sobre la forma en que la red social compartía información de los usuarios con terceros, incluidos anunciantes y compañías dedicadas al análisis y comercialización de datos.

¿Por qué habrá un segundo pago del acuerdo de Facebook?

La nueva ronda de pagos no proviene de dinero adicional aportado por Meta. Según la información publicada por los administradores del acuerdo, el tribunal autorizó una segunda distribución utilizando fondos que no fueron reclamados durante la primera etapa de pagos.

En otras palabras, parte del dinero enviado inicialmente nunca fue cobrado por algunos beneficiarios. Esos recursos regresaron al administrador del acuerdo y ahora serán redistribuidos entre las personas que sí recibieron y cobraron correctamente su primer pago. Esta medida busca garantizar que los fondos disponibles lleguen a los reclamantes elegibles, en lugar de permanecer sin utilizar.

¿Quiénes pueden recibir este nuevo depósito?

No todas las personas que presentaron una reclamación serán incluidas automáticamente en esta segunda distribución. De acuerdo con el administrador del acuerdo, los nuevos pagos estarán dirigidos a quienes cobraron con éxito el dinero recibido durante la primera ronda.

Los usuarios que cumplan con los requisitos están siendo notificados mediante correo electrónico. El asunto del mensaje enviado a los beneficiarios es: “Acuerdo de privacidad de usuarios de Facebook: Actualización sobre el acuerdo y el estado del segundo pago”.

Si una persona tiene dudas sobre su elegibilidad, puede comunicarse con el administrador del acuerdo a través del correo electrónico oficial y proporcionar su número de identificación de reclamación para verificar su situación.

¿Cuándo comenzarán los segundos pagos?

La distribución de los nuevos depósitos está programada para comenzar el 9 de junio. El proceso no se realizará en un solo día, sino que se extenderá durante aproximadamente cuatro semanas. Además, los administradores informaron que los beneficiarios recibirán una notificación adicional poco antes de que el dinero sea enviado.

“Recibirá un aviso adicional por correo electrónico aproximadamente 3 o 4 días antes de que se emita su pago adicional de liquidación. Por favor, continúe revisando su correo electrónico durante este período”, indicó el administrador del acuerdo en un mensaje enviado a los usuarios elegibles.

¿Cuánto dinero se recibirá en esta segunda ronda?

La página oficial del acuerdo no ha publicado montos estimados para esta nueva distribución. Sin embargo, debido a que el dinero proviene únicamente de pagos no cobrados durante la primera fase, se espera que las cantidades sean menores a las otorgadas inicialmente.

Los primeros desembolsos comenzaron a enviarse en septiembre de 2025. De acuerdo con documentos judiciales, el pago promedio fue de $29.43 dólares por persona.

En aquella ocasión, el monto final dependió de varios factores, entre ellos el tiempo que cada usuario mantuvo activa su cuenta de Facebook dentro del período contemplado por el acuerdo y el número total de reclamaciones aprobadas.

Qué hacer si esperas otro pago

Los usuarios que crean ser elegibles no necesitan presentar una nueva solicitud. El proceso está siendo gestionado directamente por los administradores del acuerdo.

La recomendación principal es mantenerse atento a los correos electrónicos oficiales relacionados con el caso. También es importante desconfiar de mensajes sospechosos que soliciten información personal, datos bancarios o pagos para liberar fondos, ya que podrían tratarse de intentos de fraude.

También te puede interesar: