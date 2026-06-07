Condenan a hombre por el asesinato de Emilio Valdez, un joven hallado muerto en un lago de Michigan en 2018

La madrugada del 7 de junio de 2018 cambió para siempre la vida de la familia de Emilio Valdez. El joven de 20 años salió de la casa de su madre en Pontiac, Michigan, y abordó un automóvil estacionado frente a una vivienda vecina. Minutos después, según determinaron los investigadores, recibió disparos en el pecho y en la parte posterior de la cabeza.

De acuerdo con la investigación, Valdez aún se encontraba con vida cuando fue arrojado al lago Osmun.

Su hermana, Tiffany Valdez, recordó que escuchó lo que parecían disparos durante la madrugada. Al salir de la vivienda, observó cómo el vehículo en el que había visto subir a su hermano se alejaba a toda velocidad mientras la música sonaba a alto volumen.

“Escuché los disparos. Corrí afuera y el automóvil se estaba marchando”, relató posteriormente al programa Bodies in the Water, de Investigation Discovery.

Un joven querido por su comunidad

Familiares describen a Emilio como un joven carismático, deportista y muy cercano a sus seres queridos. Su hermana aseguró que siempre se distinguió por ayudar a otras personas y por defender a quienes sufrían situaciones de vulnerabilidad.

La desaparición comenzó a generar preocupación cuando dejó de publicar contenido en Snapchat, algo inusual para él. Durante horas, familiares y amigos intentaron contactarlo sin éxito.

Poco después, dos pescadores localizaron ropa ensangrentada cerca de un muelle en el lago Osmun. Las prendas presentaban aparentes perforaciones de bala. Los investigadores también hallaron rastros de sangre, huellas de neumáticos y señales de que un cuerpo había sido arrastrado hacia el agua.

Posteriormente, las autoridades recuperaron el cuerpo de Valdez en el lago.

Cuatro años sin respuestas

Durante años, el caso permaneció sin resolver. La familia continuó exigiendo justicia mientras los responsables permanecían sin identificar.

La investigación dio un giro en 2022, cuando un nuevo equipo de detectives revisó nuevamente las evidencias. Entre los hallazgos figuraba un mensaje enviado a la cuenta de Snapchat de Valdez poco antes de que abandonara su casa.

Los investigadores lograron vincular esa cuenta con Angel Jose Alvarez. Además, registros telefónicos y evidencia relacionada con un Pontiac Grand Prix permitieron reconstruir los movimientos previos y posteriores al crimen.

Según las autoridades, los detectives concluyeron que Valdez había sido atraído a una reunión con Alvarez poco antes de su desaparición.

Condena por asesinato

Tras la reapertura del expediente, Alvarez, su hermano Juan Diego Hernandez y su madre Guadalupe Maria Davila-Rodriguez fueron arrestados.

En junio de 2024, un jurado declaró culpable a Alvarez de asesinato en segundo grado. Un mes después fue condenado a una pena de entre 36 años y medio y 80 años de prisión.

Por su parte, Hernández y Davila-Rodríguez llegaron a acuerdos judiciales y terminaron condenados por proporcionar información falsa a la policía durante la investigación.

Aunque la condena puso fin a una larga batalla judicial, el móvil del crimen continúa sin estar completamente claro.

La familia sostiene que los celos pudieron desempeñar algún papel en los hechos, aunque las autoridades nunca establecieron oficialmente un motivo definitivo durante el proceso.

Para Tiffany Valdez, la condena representó un alivio después de años de incertidumbre, pero aún quedan preguntas sin respuesta.

“Lo más difícil es que el asesino de mi hermano no admita lo que hizo”, afirmó.

Seis años después del crimen, la familia mantiene vivo el recuerdo de Emilio y espera que su historia sirva de advertencia sobre los riesgos de depositar la confianza en las personas equivocadas.

Sigue leyendo: