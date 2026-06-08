Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy lunes 8 de junio en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este lunes 8 de junio de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.47 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.16 y 17.16 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza a la baja a un precio de 17.47 pesos por dólar y la tendencia se mantiene al alza esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.65 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece en positivo tras el cierre de operaciones. El precio está este lunes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar retorna a su tendencia habitual que es cotizar en positivo. Tras mantener ayer a la baja, hoy su valor es de 458.41 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia al alza y cotizó al cierre a 58.0 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.47 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.65 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 458.41 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 58.0 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Si quieres enviar dinero desde EE.UU, te aconsejamos contrastar el precio primero: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Identifica el país al que destinas el dinero, introduce el valor a enviar y calcula los costos.