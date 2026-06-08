San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este lunes 8 de junio

Si vives en San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este lunes 8 de junio. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio se esperan nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 88 grados Fahrenheit (31ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 11.18 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 51%.

La presión atmosférica media será de 1009.3 hPa, una medición que irá constante. El Sol saldrá a las 06:34 h y el crepúsculo será a las 20:32 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 25%. La temporada de lluvias en San Antonio abarca desde mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 77 y los 93 grados Fahrenheit (25 y 34ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es famosa por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La ciudad posee un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

En verano, los termómetros pueden ascender hasta los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y quedarse a cubierto durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y confortables, con una media de unos 50° F.

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