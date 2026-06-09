Alessandra Rosaldo está de luto tras la muerte de su papá

La cantante mexicana Alessandra Rosaldo se encuentra de luto tras el fallecimiento de su papá, el productor musical y mánager de artistas Jaime Sánchez Rosaldo, a los 84 años de edad.

El anuncio sobre el deceso fue difundido por Televisa Espectáculos, medio que listó el día de su partida como el pasado 8 de junio.

“Jaime Sánchez Rosaldo manager y creador de estrellas falleció hoy 8 de junio a la edad de 84 años. Le sobreviven sus hijas Mariana, Valeria y Alessandra, así como su ex esposa la Sra. Gabriela Barrero“, se informó a través de una publicación de Instagram.

Mientras tanto, la familia del productor se ha mantenido al margen de compartir detalles sobre las causas del deceso. Sin embargo, la vocalista de “Sentidos Opuestos”, Alessandra Rosaldo, se mostró agradecida con el público que le ha brindado sus condolencias desde redes sociales.

“Gracias infinitas”, escribió desde su perfil oficial bajo el post en el que se confirmó la partida de Jaime Sánchez Rosaldo.

Por su parte, el equipo detrás de la agrupación a la que pertenece le dedicó un emotivo mensaje de despedida al mánager y creador de estrellas como Lucero, Lupita D’Alessio.

“Padre de nuestra querida Alessandra Rosaldo. CEO y fundador de Star Talento y Arte. ‘Tu legado vive en cada sueño que ayudaste a construir. Tu guía, tu visión y tu corazón permanecerán para siempre en los escenarios que ayudaste a iluminar'”, se lee en el escrito.

¿Quién fue Jaime Sánchez Rosaldo?

El padre de Mariana, Valeria y Alessandra Rosaldo, Don Jaime Sánchez, se forjó un legado en la escena musical como representante de talento.

Durante sus más de cinco décadas en la industria tuvo la oportunidad de colaborar con estrellas de talla internacional y de gran renombre en México, incluyendo a Lucero, Lupita D’Alessio, José María Napoleón y el dueto Sentidos Opuestos, liderado por Chacho Gaytán.

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