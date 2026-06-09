Bill Gates comparecerá ante el Congreso por su relación con Jeffrey Epstein

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, comparecerá este miércoles a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes como parte de la investigación legislativa sobre sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, un caso que sigue generando escrutinio público y político por las conexiones del financiero con figuras influyentes del mundo empresarial y gubernamental.

La comparecencia busca esclarecer la naturaleza de la relación entre Gates y Epstein, después de que el nombre del empresario apareciera en el amplio conjunto de documentos divulgados por el Departamento de Justicia en enero, integrado por millones de páginas, fotografías y otros registros relacionados con la investigación.

Entre los materiales conocidos figuran referencias a supuestos correos electrónicos que Epstein se habría enviado a sí mismo en 2013, en los que insinuaba que Gates mantenía una aventura extramatrimonial y buscaba antibióticos para tratar una enfermedad de transmisión sexual. Gates ha rechazado categóricamente esas afirmaciones.

“Al parecer, Jeffrey se envió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió, es falso. Así que no sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?”, declaró previamente el magnate, quien insistió en que las acusaciones contenidas en esos mensajes carecen de fundamento.

El empresario también ha negado haber cometido irregularidad alguna y ha expresado arrepentimiento por haberse reunido con Epstein. “Lamento cada minuto que pasé con él”, afirmó en declaraciones anteriores, calificando de “insensatez” haber mantenido contacto con el financiero y asegurando que las afirmaciones realizadas por este sobre su persona eran “falsas”.

Gates ha explicado que conoció a Epstein en 2011 y que ambos compartieron varias cenas, pero ha sostenido que nunca visitó la isla privada del financiero en las Islas Vírgenes estadounidenses, uno de los lugares asociados con la red de abusos sexuales por la que Epstein fue investigado.

El caso volvió a atraer atención pública después de que Melinda French Gates, exesposa del empresario, afirmara que su exmarido tenía “cuestiones que explicar” respecto de su relación con Epstein. La pareja anunció su divorcio en 2021 tras 27 años de matrimonio.

Jeffrey Epstein fue arrestado en 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores y murió ese mismo año mientras se encontraba bajo custodia en una cárcel de Nueva York. Su muerte fue determinada oficialmente como suicidio, aunque el caso ha permanecido rodeado de controversias y teorías de conspiración. Su excolaboradora Ghislaine Maxwell fue posteriormente condenada por ayudar a reclutar y explotar sexualmente a menores.

La investigación del Congreso forma parte de un esfuerzo más amplio para revisar las conexiones que Epstein mantuvo con empresarios, políticos y otras figuras prominentes. En ese contexto, diversas personalidades han sido llamadas a declarar o han sido objeto de revisión documental, entre ellas el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

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