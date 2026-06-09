Hombre muere baleado en un autobús de Nueva York tras pedir a un adolescente que bajara la voz

Un hombre de 41 años murió este lunes después de ser baleado durante una discusión a bordo de un autobús del transporte público en el distrito del Bronx, en la ciudad de Nueva York.

Según la información preliminar de la Policía de Nueva York (NYPD), el incidente ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde en un autobús de la ruta BX36, cerca de la intersección de East Tremont Avenue y White Plains Road, en el sector de Parkchester.

Discusión dentro del autobús

De acuerdo con las autoridades y fuentes citadas por el New York Post, la víctima habría confrontado a un adolescente que hablaba por teléfono celular a un volumen elevado mientras viajaba en el autobús.

La discusión escaló rápidamente y el joven, cuya edad se estima entre 13 y 16 años, presuntamente sacó un arma de fuego y disparó contra el pasajero.

La bala impactó a la víctima en el abdomen.

Tras el ataque, equipos de emergencia trasladaron al hombre al Hospital Jacobi Medical Center.

Pese a los esfuerzos médicos, la víctima murió poco después debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades no han divulgado públicamente su identidad mientras se notificaba a sus familiares.

Sospechoso sigue prófugo

La policía informó que el presunto agresor vestía una camiseta blanca y utilizó una pistola negra durante el ataque.

Después del disparo, huyó corriendo hacia el sur por White Plains Road y permanecía prófugo al cierre de esta información.

Agentes de la NYPD desplegaron un operativo de búsqueda en la zona y revisan cámaras de vigilancia para tratar de identificar y localizar al sospechoso.

Tras el tiroteo, el autobús fue acordonado con cinta policial mientras investigadores procesaban la escena. Imágenes difundidas por medios locales mostraban una mancha de sangre en la acera cercana al vehículo y una fuerte presencia policial en el lugar.

Hasta el momento no se han realizado arrestos y las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodearon el homicidio.

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