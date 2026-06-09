JD Sports cerrará tiendas Hibbett en EE.UU. para reorganizar su presencia en el mercado

JD Sports, gigante británico del calzado y ropa deportiva, continúa ajustando su presencia en Estados Unidos tras la adquisición de Hibbett Sports en 2024 por más de $1,100 millones de dólares. La cadena, que llegó a contar con más de 1,000 tiendas en 36 estados, ahora reducirá alrededor de 175 sucursales en los próximos tres años.

La medida forma parte de un plan estratégico para optimizar la rentabilidad de su red de tiendas, enfocándose en locales más grandes y eficientes, mientras busca mantener su competitividad en un mercado cada vez más consolidado y desafiante.

La compañía confirmó que el cierre de tiendas responde a una estrategia de reducción de costos y reorganización operativa dentro del mercado norteamericano, donde busca mejorar el rendimiento de su red comercial.

Al momento de la adquisición, Hibbett operaba 1,169 tiendas. Sin embargo, tras el proceso de integración, el número comenzó a disminuir de forma gradual. Para el inicio del ejercicio fiscal de 2025, la red se había reducido a 999 establecimientos, y hacia enero de 2026 la cifra descendió a 982 unidades.

Optimización de la red y enfoque en mayor rentabilidad

El director ejecutivo de JD Sports, Regis Schultz, explicó que la empresa está enfocada en una estrategia de “menos tiendas, pero más grandes y mejores”. Según detalló, el objetivo es cerrar unidades con bajo desempeño en términos de ganancias operativas (EBIT) y reforzar aquellas con mayor potencial comercial.

Schultz señaló que el grupo aplicará mejores prácticas para optimizar la red de tiendas en Norteamérica, con el fin de mejorar la rentabilidad general del negocio tras la integración de Hibbett.

Expansión y ajustes en Norteamérica

Como parte de su reconfiguración en la región, JD Sports también contempla la apertura de aproximadamente 20 nuevas tiendas bajo su propia marca, además de la conversión de entre 70 y 80 sucursales de Finish Line a tiendas JD. Con estas acciones, la empresa busca consolidar su presencia en el mercado estadounidense.

El director financiero del grupo, Dominic Platt, indicó que, tras considerar los planes de expansión en Europa y América, el número total de tiendas de JD Sports se mantendrá prácticamente estable durante el año fiscal.

Contexto del sector retail deportivo

El ajuste de Hibbett ocurre en un entorno de reestructuración en el sector del retail deportivo en Estados Unidos. Competidores como Foot Locker también han anunciado cierres de tiendas tras su adquisición por Dick’s Sporting Goods por 2.400 millones de dólares en 2025.

En ese contexto, el mercado continúa mostrando movimientos de consolidación y ajustes operativos entre las principales cadenas del sector.

Las acciones de JD Sports registran una ligera variación en el año, con una caída aproximada de 1.7%, aunque mantienen un crecimiento cercano a 1.8% en los últimos 12 meses.

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