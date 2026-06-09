Julieta Venegas enfrenta críticas por su tema “La Niña Futbolista” de cara al Mundial 2026

El nombre de la cantante Julieta Venegas se encuentra como blanco de la polémica tras el lanzamiento de “La niña futbolista”, un tema concebido como una oportunidad para lanzar un mensaje positivo a las mujeres de cara al arranque del Mundial 2026.

Sin embargo, lo que comenzó como una iniciativa prometedora, pronto se convirtió en el detonante de decenas de críticas y hasta memes en su contra.

De acuerdo con los internautas, uno de los puntos que mayor controversia generó fue que la presentación del tema ocurrió durante una conferencia encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desde Palacio Nacional.

Además de haber adquirido este tinte político, decenas de usuarios alegaron que el sonido del tema se aleja por completo de las propuestas que la FIFA ha presentado en esta edición del Mundial.

En contraste con el tema “Dai Dai” de Shakira y Burna Boy, los internautas se refieren a ella, incluso, como “lenta, melancólica y poco festiva”.

La controversia se encendió aún más cuando la sección de comentarios en YouTube del video fue restringida, lo que para muchos sugirió que la artista no estaría abierta a escuchar críticas. Esto se tradujo en muestras de molestia a través de otros canales de la famosa, incluyendo su cuenta de Instagram y TikTok.

¿Una letra incomprendida o una versión desatinada?

Otra de las conversaciones que ha tenido lugar como resultado de la polémica está asociada con el origen del tema. Lo que muchos no saben es que la propuesta de Julieta Venegas se trata de una nueva versión de la famosa canción de rock infantil del grupo mexicano ⁠”Los Patita de Perro”, que se lanzó originalmente en el año 2003.

En sus versos, “La niña futbolista” cuenta la historia de una pequeña que se enfrenta a varios obstáculos para cumplir su sueño de jugar fútbol debido a prejuicios de género.

No obstante, la crítica señala que el contexto en el que dicho tema fue escrito es completamente diferente al actual.

Pese a no estar involucrados en la producción de esta nueva versión, la agrupación “Patita de Perro” decidió salir a aclarar varios puntos sobre la polémica en un comunicado.

“Puede ser que no les haya gustado su versión, o la nuestra, o tal vez ninguna. También puede ser que no estén de acuerdo con la Presidenta o con cualquier cosa, eso es absolutamente válido“, expresó Nacho Pata, integrante de la banda. “Solo es una canción para niños, no se sientan amenazados, por favor”, finalizó

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