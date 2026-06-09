Los Ángeles tienen a dos de los deportistas más influyentes de 2026

El portal Time publicó un listado con los 100 deportistas y personalidades más influyentes del deporte. Los Ángeles Lakers y Los Ángeles Dodgers pueden presumir que tienen en sus planteles a dos atletas del top 10: LeBron James y Shohei Ohtani.

Para este listado, en el que participaron miembros de la línea editorial de la revista, se buscaron a deportistas cuya grandeza va mucho más allá de su actividad dentro de la cancha.

LeBron James wrote the blueprint for exceeding expectations.



Here’s how our first-ever TIME100 Sports cover star redefined the modern athlete: https://t.co/VjIOkChMBM pic.twitter.com/0PCKJSeFMH — TIME (@TIME) June 9, 2026

Entre los parámetros a tomar en consideración destacan la moda, los negocios, las redes sociales y sus influencias para “moldear” la cultura popular.

LeBron James

El basquetbolista de Los Ángeles Lakers está de primero en la lista. LeBron James tiene 41 años y sigue siendo un jugador determinante dentro de la NBA.

En el portal destacan todos los logros deportivos de LeBron James, incluidas sus 22 selecciones consecutivas al All-Star Game. Además de eso, en el ranking argumentan que el buen ojo para los negocios y sus participaciones políticas lo han llevado a ser uno de los deportistas mas influyentes en la actualidad.

“My proudest achievement? Being a present father.”



Already the leading scorer in NBA history, basketball star LeBron James once again produced at an All-Star level in 2025?26, his 23rd NBA season. When we asked James how much longer he wants to keep playing, the question many? pic.twitter.com/yCbYRWoN9t — TIME (@TIME) June 9, 2026

“No creo que sea exagerado decir que LeBron es uno de los atletas más importantes de la historia de Estados Unidos, y uno de los estadounidenses más importantes del siglo XXI”, dijo Todd Boyd, profesor de raza y cultura popular en la Universidad del Sur de California.

Shohei Ohtani

En la lista también destaca el nombre de Shohei Ohtani. El pelotero japonés ha revolucionado por completo la Major League Baseball. Ahora con Los Angeles Dodgers, Ohtani sigue haciendo cada vez más grande su huella en Estados Unidos y el mundo.

El pelotero japonés lideró a su equipo a la obtención de la última Serie Mundial. Shohei Ohtani es el protagonista de un contrato diferido de 700 millones de dólares que fue firmado en el año 2023.

It's Sho time!



Shohei Ohtani brings a 0.73 ERA into his matchup tonight against the Rockies ? pic.twitter.com/nLs2Hvw1Md — MLB (@MLB) May 27, 2026

“Sencillamente, el jugador de béisbol más espectacular que ha vagado por la tierra”, así lo describió Sean Gregory en el portal.

Sigue leyendo:

– Incertidumbre sobre futuro de LeBron James rodea a los Lakers tras eliminación

– Shohei Ohtani rompe racha impresionante al no poder embasarse contra Giants

– El Loco Abreu dijo que Uruguay es la segunda selección más grande del mundo

– El América se despide de Jonathan dos Santos