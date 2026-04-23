Shohei Ohtani rompe racha impresionante al no poder embasarse contra Giants

El fenómeno japonés Shohei Ohtani volvió a ser protagonista en la MLB, pero esta vez por una combinación inusual: el fin de una histórica racha ofensiva y una dominante actuación como lanzador. En la derrota de los Dodgers por 3-0 ante los San Francisco Giants, el estelar pelotero dejó números contrastantes que impactan las estadísticas de la temporada.

Se termina la racha de Shohei Ohtani: 53 juegos embasándose

Shohei Ohtani terminó su racha de 53 juegos embasándose en la derrota de Dodgers ante Giants, aunque lanzó seis entradas en blanco y ponchó a siete. El japonés se fue de 4-0 con un ponche y no logró llegar a base por primera vez desde la temporada pasada, cerrando una de las rachas más destacadas en la historia reciente de la MLB.

La marca igualó la segunda mejor en la historia de los Dodgers, junto a Shawn Green. El récord de la franquicia sigue en manos de Duke Snider, con 58 juegos consecutivos alcanzado en 1954.

Dominio total desde el montículo: Ohtani brilla como pitcher

Pese al fin de la racha ofensiva, Shohei Ohtani brilló como pitcher al lanzar seis entradas en blanco con siete ponches, manteniendo una extraordinaria efectividad de 0.38 en la temporada. Su rendimiento confirma por qué sigue siendo uno de los jugadores más determinantes y versátiles del béisbol actual.

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El momento clave: jonrón de Patrick Bailey sentencia el juego

El duelo se resolvió en la séptima entrada, cuando Patrick Bailey conectó un jonrón de tres carreras que definió el juego a favor de los Giants y rompió el equilibrio que se había mantenido durante gran parte del encuentro.

SCORELESS NO MORE!



Patrick Bailey brings the @SFGiants crowd to its feet! pic.twitter.com/50ljIE9zDg — MLB (@MLB) April 23, 2026

Por su parte, Tyler Mahle dominó durante siete innings sin permitir carreras, aceptando apenas tres hits, con dos boletos y cinco ponches para quedarse con la victoria en este duelo clave de la temporada.

Dodgers se quedan en cero: dato histórico negativo

La derrota también dejó otro dato llamativo: fue la primera vez en la campaña que los Dodgers se quedaron sin anotar carreras, un hecho poco habitual para una de las ofensivas más potentes de la MLB.

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