Taylor Lautner será papá de una niña: así compartió la noticia

El actor Taylor Lautner abrió las puertas de su hogar y compartió con sus fans uno de los hallazgos más especiales de su vida: el sexo de su primer bebé. Por medio de un emotivo video, la estrella de “Twilight” confirmó que se encuentra en la dulce espera de una niña junto a su esposa Tay.

En una atmósfera serena, pero cargada de anticipación, la feliz pareja capturó el momento exacto en el que se enteró de la noticia desde la sala de su hogar.

Las imágenes muestran a Taylor Lautner y su esposa Tay sentados frente a una computadora mientras acceden a un documento en línea facilitado por su ginecóloga que contiene los resultados a la gran incógnita. Visiblemente emocionados, ambos siguen al pie de la letra cada uno de los pasos que los llevarían a conocer el sexo de su bebé.

No obstante, se enfrentan a una serie de requerimientos que le añaden emoción al momento: “¡Por Dios, cuántos pasos! Nos lo ha preguntado tres veces. Están tomando muchísimas precauciones”, comenta Taylor Lautner preso de los nervios.

Segundos después, en la pantalla del audiovisual se muestra de forma clara la palabra “Girl” (niña) en letras mayúsculas y color rosa. Todo esto mientras los enamorados celebran la noticia sin poder contener las lágrimas y aplaudir.

“Nuestro pequeño secreto ahora es suyo”, escribieron como descripción del video, haciendo referencia al esperado anuncio que habían mantenido en privado durante algunas semanas.

En una segunda publicación desde sus historias de Instagram, Taylor Lautner profundizó sobre el tema y habló del sueño hecho realidad que es poder darle la bienvenida a una pequeña.

“Mi sueño siempre ha sido ser padre de una niña. Todas mis cachorras han sido mujeres. Mis seres queridos en todo el mundo son mujeres. Tengo una madre increíble. Tay es mi persona favorita en el mundo y, casualmente, es mujer“, comenzó su reflexión.

Y aunque como todo papá su primer deseo era un bebé sano, aseguró encontrarse más que feliz con el resultado: “Lo único que quería era un bebé sano, pero en el fondo este momento es con lo que soñaba. Sentí un gran alivio al saber que mi sueño se había hecho realidad, algo que nunca había experimentado. Tay es la persona más fuerte que conozco y mi heroína. ¡Estoy deseando darle la bienvenida a nuestra niña!”, añadió.

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