Taylor Lautner y su esposa Tay anuncian que esperan su primer bebé

Taylor Lautner, de 34 años, y su esposa Tay, de 29, están esperando su primer hijo. La pareja anunció la feliz noticia este jueves 26 de marzo a través de sus redes sociales, compartiendo un emotivo momento con sus seguidores.

En las imágenes publicadas en Instagram, los Lautner posan en un campo abierto mientras muestran varias ecografías. Una de las fotografías más tiernas captura al actor inclinándose para besar el vientre de su esposa, quien luce una falda y un top blanco. “¿Qué hay mejor que dos Taylor Lautners? 🤍”, escribieron con picardía en el pie de foto.

La historia de amor

La relación entre Taylor Lautner y Tay se hizo pública en 2018, cuando fueron vistos juntos por primera vez. La pareja se conoció gracias a Makena Moore, hermana del actor.

En enero de 2022, Lautner contó a la revista People que conoció a su futura esposa durante un período de pausa en su carrera actoral. “Quería tomarme un respiro, disfrutar de la vida y pasar tiempo con mi familia y amigos. Y fue así como conocí a mi prometida, así que todo salió bien”, explicó.

El actor anunció su compromiso en noviembre de 2021 con una romántica publicación en Instagram.

En las fotos, se ve a Lautner arrodillado frente a una chimenea, rodeado de pétalos de rosa y velas, mientras Tay se cubre la boca con las manos, visiblemente emocionada. Detrás de ellos, un letrero de neón con el apellido del actor adornaba la escena. Tay compartió la segunda imagen en su cuenta con el mensaje: “Mi mejor amigo. ¡No puedo esperar a pasar la eternidad contigo!”

La boda se celebró el 11 de noviembre de 2022 en Epoch Estate Wines, en la reconocida región vinícola de California. En una entrevista para la misma revista, la pareja describió su día especial como “surrealista”.

“Ambos estuvimos muy involucrados en el proceso, así que teníamos grandes expectativas, pero sin duda las superó”, dijo Tay. Lautner añadió: “Solo queríamos que fuera un día festivo, sin presiones ni ansiedad. Todos los que estaban allí significaban mucho para nosotros”.

La pareja, que comparte el nombre de pila, ha sido abierta en cuanto a su deseo de formar una familia. En su podcast “The Squeeze”, han abordado temas relacionados con la fertilidad. De hecho, Tay compartió en su momento los resultados de sus pruebas de fertilidad, explicando que este proceso le brindó “tranquilidad” en su camino hacia la maternidad.

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