Celebran a la comunidad migrante 

Lo que comenzó hace cinco años como una forma de salvar la economía de Jerez en el estado de Zacatecas, después de la pandemia, ahora se ha convertido en un evento de toda una semana que honra la historia, el esfuerzo y las raíces de la comunidad migrante.

“La Feria de Jerez es en abril, en Semana Santa, y mucha gente va, pero luego nos pusimos a platicar y nos dimos cuenta de que mucha gente que iba a visitar a sus familiares lo hacía durante este tiempo, cuando los niños salen de vacaciones y suelen perderse las fiestas”, dijo Rafael Cabral Arroyo, del comité del Torneo Internacional Charro del Migrante. “Y también por eso se creó la Semana del Migrante para darles una gran bienvenida a quienes, al visitarnos, contribuyen a nuestra economía”.

Gracias al evento, cada verano las calles de Jerez vuelven a llenarse de abrazos, historias compartidas y familias que se reencuentran. Los migrantes regresan a su tierra, los paisanos recorren nuevamente los lugares que los vieron crecer y Jerez recupera, aunque sea por unos días, una parte importante de su corazón.

Este martes, el presidente municipal de Jerez, Rodrigo Ureño Bañuelos, junto con otros representantes, se reunió en Pico Rivera Sports Arena para invitar a todos los migrantes de Los Ángeles a la celebración en Jerez, que se realizará del 19 al 26 de junio.

Celebran el orgullo de los migrantes mexicanos. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

La Semana del Migrante se celebra del 19 al 26 de junio en Jerez, Zacatecas. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

La rueda de prensa estuvo completa con mariachi, charrería tradicional y burritos al estilo de Zacatecas del restaurante Burritos La Palma, para dar una pequeña muestra de lo que la gente vivirá en México a partir de la próxima semana.

“Cuando uno cruza la frontera, es muy difícil porque deja su casa, su familia, sus papás, y aquí, hoy en día, están viviendo tiempos muy difíciles”, dijo Bañuelos. “Nuestros migrantes no se fueron porque quisieran alejarse de Jerez. Se fueron porque buscaron una mejor oportunidad para sus familias. Sin embargo, jamás dejaron de pertenecer a esta tierra (Jerez) y siempre hacen su esfuerzo por regresar a sus pueblos; por eso esa semana es para ellos”.

La razón por la gran bienvenida, de acuerdo con el presidente municipal, es su manera de reconocer todo lo que los migrantes contribuyen no solo a Jerez, pero también a otras partes de México, ya que muchos envían dinero para apoyar a sus familias, emprender negocios o construir sus hogares.

La comunidad de Jerez, Zacatecas se reunió en Pico Rivera para anunciar el evento. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Millones en remesas

De acuerdo con el Banco de México, en 2024 se enviaron $64,745 millones en remesas a toda la República Mexicana, con un importe medio de 393 dólares. El 99.1 % de las remesas enviadas se realizaron mediante transferencia electrónica y solo el 0.7 % en efectivo.

De hecho, Jerez es considerada la capital del migrante, ya que en los últimos cinco años ha recibido millones de dólares en remesas. Estas no son solo cifras, sino el reflejo del esfuerzo, el sacrificio y el trabajo de todas aquellas personas que han tenido que dejar su país querido.

“Su trabajo, sacrificio y perseverancia han sido fundamentales para el crecimiento de nuestro municipio”, afirmó Bañuelos. “Muchas de las obras, proyectos comunitarios y mejoras en comunidades rurales han contado con su respaldo solidario y generoso”.

Mientras un grupo de mariachis tocaba desde lo alto de las gradas del rodeo, los charros, ataviados con sus trajes tradicionales —con grandes sombreros y trajes bellamente bordados—, realizaban demostraciones ecuestres en sus caballos, mientras otros exhibían sus habilidades con el lazo.

Reina Migrante Diana de la Cruz. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Entre el grupo que asistió al evento estaba Diana de la Cruz, la coronada reina migrante, quien nació en el valle de Los Ángeles, pero fue criada durante un tiempo en Jerez. Para la joven, quien también usaba un traje charro tradicional, la semana de celebración en Jerez no solo es visualmente bella, pero que también es una oportunidad para que los jóvenes de los Estados Unidos se conecten con sus raíces.

“Vengo a representar a la nueva generación de jóvenes migrantes que nacieron aquí en Estados Unidos, pero cuyas raíces y tradiciones nos siguen llevando a nuestro bello municipio de Jerez para continuar con ellas”, dijo de la Cruz. “Impulso a los jóvenes a que conozcan los pueblos de donde vienen sus padres, porque una cosa es oír historias de dónde son y otra es visitarlos y vivirlo en persona”.

El evento contará con una competencia de charros. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Jorge Acevedo, promotor e impulsor de la charreria en California, dijo que el evento en Jerez cuenta con una competencia de charros llevada a cabo los días 24 y 26 de junio, en la que participan más de 32 equipos, de los cuales 17 son de diferentes partes de Estados Unidos, como Las Vegas, Phoenix e Idaho.

Parte de la celebración también incluye múltiples cabalgatas, una muestra del proceso de elaboración del mezcal, baile folklórico, tamborazo, actividades como béisbol y una charreada de lujo, entre otras. También habrá una jornada integral de salud dirigida a migrantes y sus familias, en el marco de la semana del migrante.

“Gracias a todos nuestros migrantes”, concluye Bañuelos. “Siempre los vamos a estar esperando y recibiendo con brazos abiertos; sabemos que ser migrante no es fácil y, sin embargo, tienen ese corazón para seguir apoyándonos y visitándonos”.