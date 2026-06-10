Hombre que huía de la policía en Louisiana saltó a un pantano y fue atacado por un caimán

Un hombre buscado por sospecha de conducción temeraria escapaba de la policía cuando fue atacado por un caimán, pero continuó huyendo antes de ser finalmente arrestado, informaron las autoridades de Louisiana.

Victor Rivas, de 40 años, sufrió heridas en los brazos y fue atendido en un hospital antes de ser ingresado en prisión por cargos de conducir bajo los efectos del alcohol, resistirse al arresto y ser fugitivo de Jefferson Parish.

También tenía órdenes de arresto pendientes por cargos de atropello y fuga y conducción negligente emitidas por las autoridades de Jefferson Parish, donde comenzó la persecución, indicó la policía estatal en un comunicado.

Rivas, residente de Montz, una comunidad en St. Charles, se encuentra detenido en el Centro Correccional Nelson Coleman en Killona, ​​según los registros penitenciarios. Su fianza se fijó en $17,500 dólares.

La persecución comenzó el domingo cuando la policía estatal recibió informes sobre un automóvil conducido de forma temeraria en la Interestatal 10 en Jefferson Parish, al oeste de Nueva Orleans, según informó la policía estatal.

El vehículo, descrito como un Toyota Supra, chocó contra una barrera de concreto y sufrió un reventón de neumático, según la policía estatal.

Los agentes encontraron el Supra circulando en St. Charles, también parte del área metropolitana de Nueva Orleans, donde lo detuvieron.

El conductor, identificado como Rivas, mostraba signos de estar bajo los efectos del alcohol o las drogas, según la policía estatal, y huyó mientras los agentes lo revisaban para una posible detención por conducir ebrio.

Rivas saltó desde un tramo elevado de la Interestatal 310 y aterrizó en una zona pantanosa, según la policía estatal.

Posteriormente fue encontrado caminando por la Carretera 61, según la policía estatal, pero huyó nuevamente hacia una zona pantanosa. Esta vez, fue atacado por un caimán, informaron.

Continuó huyendo a pesar de sus brazos heridos y finalmente fue localizado y detenido con la ayuda de drones, según informó la policía estatal.

La agencia señaló que este suceso deja una importante lección: “Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas puede tener consecuencias graves e impredecibles”.

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