Cómo se percibe la seguridad del Mundial 2026 en México frente al crimen organizado

A dos días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México, una mezcla de emoción e indignación recorre la megaurbe.

Mientras el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum promete una celebración “en paz y tranquila”, maestros en huelga y familiares de desaparecidos han anunciado protestas frente al estadio Azteca, aprovechando la atención global que generará el evento deportivo.

¿Cuán seguro es México para sus ciudadanos y los turistas e hinchas de fútbol que recibirá?

Un plan de seguridad exprés

En 2018, el país se convirtió oficialmente en una de las tres sedes del Mundial, junto con Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, apenas hace seis meses “las autoridades mexicanas comenzaron a tomar en serio la preparación para un evento de tal magnitud”, y tan solo hace tres meses dieron a conocer su plan de seguridad, el “Plan Kukulkán”, observa Paloma Mendoza Cortés, del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del Instituto Tecnológico Autónomo de México (CESIG-ITAM).

El Gobierno mexicano se enfocará en la protección civil (manejo de multitudes), la ciberseguridad (evitar ciberataques y garantizar el suministro de electricidad, agua y comunicaciones) y el contraterrorismo.

Más allá del “Plan Kukulkán”, el liderazgo de la coordinación de seguridad del Mundial está en manos del Comando Norte de EE.UU. (USNORTHCOM), señala la consultora especializada en temas de seguridad nacional.

Más de 200 brazos armados del crimen organizado

Actualmente, más de 40 organizaciones del crimen organizado operan en México. En el 40 por ciento de los estados, dos o más grupos criminales se dividen el control territorial, explica Mendoza, en entrevista con DW.

“Todo depende de la región geográfica y su importancia estratégica”, prosigue. Así, por ejemplo, en la frontera con Estados Unidos, existen al menos 9 organizaciones criminales.

En el año 2000, México tenía siete grandes cárteles, cuenta, a su vez, Oscar Balmen, periodista especializado en crimen organizado y coautor de varios libros sobre violencia e inseguridad.

“En este momento, hay más de 200 brazos armados, es decir, atomizaciones de estos siete grandes cárteles, cuyos principales ‘mercados negros’ ya poco tienen que ver con drogas y más con otras actividades ilícitas como la extorsión, el secuestro o la trata de personas”, prosigue en declaraciones a DW.

Sedes mundialistas “razonablemente seguras”

El Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa ―con sus escisiones, como “Los Chapitos”― son los más importantes. “Prácticamente tienen presencia en todo el país, además de que tienen presencia en los 50 estados de EE.UU. y en alrededor de 60 países del mundo”, aclara Balmen.

En su opinión, el Gobierno mexicano está listo para “neutralizar las amenazas del crimen organizado” que se podrían presentar durante el Mundial, sobre todo porque los criminales están conscientes de que “no les conviene una alta exposición, que atraería una atención indeseada”.

Por otro lado, Balmen está convencido de que “una actividad ilícita subterránea estará presente todo el tiempo”, por ejemplo, con el comercio de drogas o fraudes asociados con la venta de boletos falsos.

El torneo de futbol se realizará en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. “Las sedes mundialistas mexicanas me parecen razonablemente seguras”, dice el analista político y experto en seguridad David Saucedo.

Posibles amenazas durante el Mundial

En la capital, se podrían registrar incidentes violentos en el marco de las protestas sociales anunciadas. En la zona metropolitana de Guadalajara, mientras tanto, “se presume que pudiera haber algún tipo de acto de narcoterrorismo por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, en represalia por las embestidas que ha sufrido a manos de los Gobiernos de México y Estados Unidos”, detalla Saucedo, en entrevista con DW.

Asimismo, el analista comenta que “los estadounidenses tienen inquietud de que pudiera haber atentados de células terroristas fundamentalistas islámicas“, a raíz de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán.

En el resto del país, “es muy probable que haya eventos de alto impacto”, advierte, “porque el grueso de los elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina están custodiando las sedes mundialistas”.

“Gobernanza criminal”

Más allá del Mundial 2026, para Paloma Mendoza, del CESIG-ITAM, la principal amenaza para la seguridad nacional de México es el fenómeno de la “gobernanza criminal”.

Y explica que, hoy día, las redes criminales ejercen tanto control territorial como control social y económico, hacen uso de la violencia estratégica y han capturado a instituciones.

La presión del presidente Donald Trump sobre su homóloga mexicana para combatir a los cárteles del narcotráfico se habría convertido en un “verdadero dilema de soberanía” para Sheinbaum, según la experta.

Recientemente, por ejemplo, Estados Unidos solicitó a México la extradición de diez personas, desde funcionarios municipales y el exjefe de inteligencia militar hasta un gobernador en funciones.

“Ahora, hay en México una discusión interesante sobre la narcopolítica, a partir de las presiones de Estados Unidos de combatir a los grupos criminales y, además, a los políticos que sostienen esos grupos criminales”, agrega el periodista Balmen.

“No somos una narcodemocracia todavía, pero para allá vamos”, sentencia, por su parte, David Saucedo.

Según el analista, en alrededor de un tercio de los estados mexicanos “hay una total simbiosis entre las élites políticas y las élites criminales”; otro tercio estaría penetrado, pero no cooptado por el crimen organizado; y en el tercio restante aún no se registra este tipo de esquemas de gobernanza criminal.

(rml)