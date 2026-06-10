Benjamín Netanyahu se presentará a nuevo mandato en elecciones a Israel

El partido del actual primer ministro israelí anunció que Benjamín Netanyahu se postulará a un nuevo mandato en las elecciones legislativas de octubre en Israel.

La formación escribió en Telegram que Netanyahu, de 76 años y apodado Bibi, “se presentará a las próximas elecciones y, con la ayuda de Dios, las ganará”. El anuncio se produce tras las dudas sembradas por Trump sobre el futuro del político que más tiempo ha estado al frente de Israel, más de 18 años en total desde 1996.

Dudas de Trump, sobre el futuro de Netanyahu

Un periodista de ABC News asegura que, durante una reciente entrevista, el presidente estadounidense destacó la “carrera extraordinaria” del primer ministro israelí y a la vez se preguntó si este querría participar de una nueva campaña.

“No lo sé”, respondió el mandatario republicano a su propia pregunta y calificó el tema de “cuestión abierta”. Las próximas elecciones israelíes están previstas para octubre de 2026.