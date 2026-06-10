San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de junio

Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este miércoles 10 de junio. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio tendremos cielos cubiertos. Se espera una temperatura máxima de 91 grados Fahrenheit (33ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 77 grados Fahrenheit (25ºC) al caer la noche. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 10.56 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 54%.

La presión atmosférica media será de 1014.2 hPa, una medición que irá en aumento. El Sol saldrá a las 06:34 h y el atardecer será a las 20:33 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 25%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén nubes y claros con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 75 y los 93 grados Fahrenheit (24 y 34ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli conocida por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Álamo posee un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

En verano, la temperatura puede superar los 100° F, por lo que es importante beber agua y quedarse a cubierto durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y confortables, con una media de unos 50° F.

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