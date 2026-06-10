USCIS abre nueva oficina de asilo en San Antonio: qué cambia para inmigrantes en Texas
USCIS abrió una nueva oficina de asilo en San Antonio. Revisa a quiénes puede afectar, qué casos atiende y qué deben hacer los solicitantes
USCIS abrió una nueva oficina de asilo en San Antonio, Texas, un cambio que puede afectar a inmigrantes con solicitudes de asilo afirmativo pendientes o futuras, según el lugar donde vivan.
La agencia informó que, desde el 28 de mayo de 2026, la nueva oficina comenzó a tener jurisdicción sobre ciertos solicitantes de asilo afirmativo. En la práctica, esto significa que algunas personas que antes podían ser atendidas por otra oficina de asilo ahora podrían ser citadas en San Antonio para su entrevista.
No todos los inmigrantes en Texas serán afectados por el cambio. La asignación depende de la dirección del solicitante y de la jurisdicción definida por USCIS.
Nueva oficina de asilo en San Antonio
La nueva oficina de asilo de USCIS está ubicada en 106 S. St. Mary St., 7th Floor, San Antonio, TX 78205.
USCIS también informó una dirección postal distinta para correspondencia: 16855 Northchase Drive, Houston, TX 77060.
El punto importante es no confundir la dirección física con la dirección de correo. La oficina física está en San Antonio, pero la correspondencia debe enviarse a la dirección indicada por USCIS.
A quiénes puede afectar el cambio
La nueva oficina puede afectar a personas que solicitaron asilo afirmativo ante USCIS y viven dentro del área asignada a San Antonio.
El asilo afirmativo es el proceso que inicia una persona que no está en proceso de deportación ante un juez migratorio. En esos casos, la solicitud se presenta ante USCIS y, si corresponde, la persona es citada a una entrevista con un oficial de asilo.
Si el solicitante está en un proceso ante la corte de inmigración, su caso sigue otro camino: el llamado asilo defensivo, que se tramita ante un juez. La apertura de una oficina de USCIS no cambia por sí sola las reglas de esos casos judiciales.
Qué cambia para los inmigrantes en Texas
El cambio principal es administrativo, pero puede ser importante para la vida real de los solicitantes. Algunos inmigrantes podrían recibir citas de entrevista en San Antonio, en vez de acudir a otra oficina de asilo. Eso puede modificar tiempos de viaje, costos de traslado, necesidad de pedir días libres en el trabajo o coordinación con abogados e intérpretes.
También puede impactar a personas que ya tenían una solicitud pendiente, aunque USCIS no indicó que todos los casos existentes serán movidos automáticamente. La recomendación es revisar cualquier notificación oficial antes de asumir un cambio de sede.
Qué no cambia con la nueva oficina
La apertura de la oficina no significa que todos los casos de asilo en Texas serán aprobados más rápido. Tampoco cambia los requisitos básicos para pedir asilo, ni elimina la obligación de presentarse a entrevistas, enviar evidencia, mantener actualizada la dirección y responder a las notificaciones de USCIS.
La oficina nueva tampoco reemplaza a la corte de inmigración. Los casos defensivos, cuando una persona pide asilo como defensa frente a una deportación, siguen bajo el sistema judicial migratorio.
Cómo saber si la oficina de San Antonio corresponde a un caso
USCIS asigna los casos según la dirección de residencia del solicitante. Por eso, el dato más importante es mantener la dirección actualizada.
Si una persona se muda y no informa el cambio, puede perder avisos de entrevista, citas biométricas u otras notificaciones. En casos de asilo, no recibir una cita o no presentarse puede tener consecuencias serias.
Los solicitantes deben revisar las comunicaciones oficiales de USCIS, verificar su caso online y consultar con un abogado o representante acreditado si tienen dudas sobre la oficina que les corresponde.
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