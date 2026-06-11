Cuánto cuesta probar los nuevos modelos de IA de Anthropic en 2026

Para poder utilizar los modelos de IA más nuevos de Anthropic no necesitas hipotecar tu tarjeta de crédito, pero sí conviene entender bien cuánto cuesta cada plan y qué recibes a cambio. La buena noticia es que puedes empezar gratis y escalar hasta niveles muy serios si tu trabajo o tus proyectos lo requieren.

Cuánto cuesta usar Claude en el día a día

Anthropic mantiene una estructura bastante clara para usuarios finales con cuatro sabores principales Free, Pro, Max y Team además de Enterprise para grandes compañías.

Plan Free

El plan gratuito es la puerta de entrada perfecta si solo quieres probar los modelos más nuevos de Claude sin pagar nada.

Precio $0 dólares al mes.

Acceso a Claude en web, apps móviles y escritorio con chat conversacional.

Uso limitado de los modelos más recientes por ejemplo Sonnet 3.5 con un contexto amplio de hasta 200 mil tokens mientras no te pases de los límites diarios.

Funciones básicas para escribir, editar texto, generar código y buscar en la web dentro de la propia interfaz de Claude.

Para un usuario curioso que quiere probar cómo se comporta el último modelo en tareas normales de escritura, brainstorming o resúmenes este nivel suele ser suficiente siempre que no te pases horas diarias generando texto.

Plan Claude Pro

Cuando empiezas a usar Claude para trabajar crear contenido o programar el plan Free se queda corto bastante rápido.

Precio alrededor de $20 dólares al mes en pago mensual y unos $200 dólares al año si optas por la suscripción anual lo que deja el coste mensual efectivo en unos $17 dólares.

y unos $200 dólares al año si optas por la suscripción anual lo que deja el coste mensual efectivo en unos $17 dólares. Mucho más uso diario que el plan Free con límites varias veces superiores para los modelos punteros.

Acceso a Claude Code el entorno de desarrollo asistido por IA para ejecutar código desde terminal y trabajar con proyectos completos.

el entorno de desarrollo asistido por IA para ejecutar código desde terminal y trabajar con proyectos completos. Claude Cowork y proyectos ilimitados para organizar documentos y chats lo que se agradece si escribes o programas de forma profesional.

y proyectos ilimitados para organizar documentos y chats lo que se agradece si escribes o programas de forma profesional. Acceso a más modelos y a funciones de investigación avanzada Research además de integración con Microsoft 365 y Outlook.

Si escribes artículos a diario desarrollas side projects o gestionas un pequeño negocio digital Claude Pro es el punto dulce una especie de “todo lo que realmente necesitas” sin entrar aún en territorio ultra pro.

Plan Claude Max

Aquí empieza la liga de los heavy users y power users creativos.

Precio desde $100 dólares al mes para el nivel Max 5x y alrededor de $200 dólares al mes para Max 20x.

y alrededor de $200 dólares al mes para Max 20x. Incluye todo lo de Pro pero multiplica por cinco o por veinte los límites de uso ideal si pasas todo el día generando texto, código o análisis complejos.

Mayor prioridad en momentos de alta demanda y acceso temprano a funciones avanzadas y a los modelos más potentes de la casa.

Es el tipo de plan que encaja con estudios de desarrollo, agencias de contenido o creadores obsesionados con automatizarlo todo donde el límite ya no es el número de prompts sino las ideas que tengas.

Planes Team y Enterprise

Cuando ya no hablas de “yo” sino de equipos completos Anthropic pasa a un modelo por asiento.

Los planes Team suelen arrancar en torno a $25 y $30 dólares por usuario y mes con un mínimo de cinco usuarios según las guías de precios más recientes.

con un mínimo de cinco usuarios según las guías de precios más recientes. Existen asientos Premium alrededor de $150 dólares por usuario y mes pensados para perfiles técnicos que necesitan Claude Code y cuotas muy altas.

pensados para perfiles técnicos que necesitan Claude Code y cuotas muy altas. En Enterprise el precio es personalizado y se añaden extras como SSO, auditoría, controles de seguridad y los contextos más grandes.

Si tienes una redacción, una startup o un equipo de producto y quieres que todos usen los nuevos modelos con control centralizado esta es la vía lógica.

Cuánto tendrás que pagar si quieres usar el API de los nuevos modelos

Todo lo anterior habla de suscripciones de usuario final pero si tu objetivo es integrar los nuevos modelos de Anthropic en tus propias apps o servicios la historia cambia en modo pay as you go.

Los precios del API se cobran por millón de tokens y varían según el modelo y si son tokens de entrada o de salida.

Claude Sonnet de última generación ronda los $3 dólares por millón de tokens de entrada y $15 dólares por millón de tokens de salida con contextos de hasta 200 mil tokens.

con contextos de hasta 200 mil tokens. Claude Haiku está pensado para volumen y suele costar alrededor de $1 dólar por millón de tokens de entrada y $5 dólares por millón de tokens de salida manteniendo también contextos amplios.

manteniendo también contextos amplios. Claude Opus el modelo más potente se mueve habitualmente en $5 dólares por millón de tokens de entrada y $25 dólares por millón de tokens de salida según los listados más recientes.

Estas cifras pueden variar algo según si usas directamente el API de Anthropic o pasarelas de terceros pero te dan una referencia clara de cuánto pagarías por experimentar con los modelos más nuevos dentro de tu propia aplicación.

Para aterrizarlo si en un mes tu app consume medio millón de tokens de entrada y medio millón de salida con Claude Sonnet la factura rondaría unos $9 dólares una parte para input y otra para output siempre que te mantengas en el tramo estándar de hasta 200 mil tokens de contexto.

Qué plan te conviene para probar los modelos nuevos de Anthropic

Con todo este abanico quizá la pregunta real es qué necesitas tú ahora mismo.

Si solo quieres curiosear los nuevos modelos responder correos con IA o mejorar tus textos el plan Free es más que suficiente para empezar y ver hasta dónde llega Claude en tu flujo de trabajo.

es más que suficiente para empezar y ver hasta dónde llega Claude en tu flujo de trabajo. Si eres creador de contenido, programador indie o trabajas en marketing digital Claude Pro a unos $20 dólares al mes se justifica rápido con el tiempo que ahorras y el extra de capacidad que obtienes.

se justifica rápido con el tiempo que ahorras y el extra de capacidad que obtienes. Si ya estás en modo agencia o empresa de producto y la IA es tu herramienta principal los planes Max y Team te dan la tranquilidad de no estar mirando el contador todo el día.

te dan la tranquilidad de no estar mirando el contador todo el día. Y si lo tuyo es construir productos con IA embebida lo natural es combinar un plan individual para prototipar con el API de Claude pagando solo por los tokens que consuma tu aplicación.

Al final lo interesante es que Anthropic te deja subir de nivel sin fricción empiezas gratis pruebas los modelos nuevos en claude ai y si ves que realmente cambian tu forma de trabajar saltas a Pro o Max y desde ahí a API o Team según crezca tu proyecto.

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