‘Fueyerías’, de Pablo Jaurena, es un vaivén entre el pasado y el presente

Treinta y un bandoneonistas de cinco países —Argentina, Francia, Japón, España y Colombia—, visitas constantes a Buenos Aires, París, Tokio, Madrid, Medellín y Córdoba y la participación de músicos de los 22 a los 90 años.

Esto fue lo que tomó hacer “Fueyerías”, un álbum monumental de Pablo Jaurena que está dedicado íntegramente al bandoneón, el instrumento que le ha dado a este músico un renombre internacional y tres nominaciones al Latin Grammy con trabajos anteriores.

Y aunque quizá se trata del trabajo dedicado al bandoneón más extenso y profundo de la era reciente, los cierto es que la intención de Jaurena con este disco de trece temas no es realizar música innovadora o de vanguardia. Más bien, busca retomar con respeto y admiración el pasado para crear algo nuevo en el futuro.

“En la política, en la historia de los pueblos, todo se construye conociendo muy bien el pasado, de dónde venimos”, dijo Jaurena desde su casa en Córdoba, Argentina, “y desde ahí crear y proyectar hacia el futuro”.

El proyecto de Jaurena, quien se graduó como profesor en composición musical de la Universidad Nacional de Córdoba, se enfocó en un repertorio “raro” que es el de los ensambles de bandoneones, que se han grabado y que existen pero que solo son conocidas por los bandoneonistas, los musicólogos o los eruditos del tango, la música que se toca con este instrumento.

“Pero el gran público no conoce este repertorio, que es repertorio de ensamble de bandoneones, que es raro”, dijo.

Cuando Jaurena comenzó a indagar sobre este concepto descubrió que había mucho material grabado en ese formato que no se conocía o que estaba inédito y que hacía muchas décadas que no se tocaba.

Muchos de esos materiales, descubrió, se habían tocado en algún momento, pero nunca se habían puesto en un disco. Al indagar sobre esas piezas, se dio cuenta de que muchos de los músicos virtuosos que habían interpretado esas piezas todavía estaban vivos.

“Entonces ahí fue que yo de algún modo denominé ‘rescate histórico’, porque fue como ir a buscar estas músicas que estaban un poco ocultas, olvidadas, o poco transitadas, o inéditas”, dijo. “Estas músicas son buenísimas, merecen ser conocidas, y si hay alguien que estrenó estas músicas, que todavía está en actividad, bueno, intentemos tocarlo con esta persona”.

Jaurena entonces contactó a grandes del bandoneón como Víctor Lavallén, un músico legendario que tocó en la orquesta Osvaldo Pugliese, arreglista de ese combo, que actualmente tiene 90 años y que sigue activo. Con él grabó el tango tradicional “Canaro en París”, una pieza que se tocó originalmente en un concierto en Japón y que se grabó hace 60 años.

Así como esta historia, Jaurena tiene por lo menos cuatro o cinco más. Otra es la del tema “Flores negras”, que grabó con un grupo de bandoneonistas japoneses y con Horacio Cabarcos. Este corte fue interpretado en 2003 por el músico Leopoldo Federico en Japón, y quedó registrado en video, pero nunca en disco.

Entonces Jaurena viajó a Japón, contactó a los bandoneonistas de esa época y grabaron el tema más de veinte años después.

Otros grandes nombres de argentinos incluidos en este material son Rodolfo Mederos, Néstor Marconi, Daniel Binelli y Lisandro Adrover. De las figuras contemporáneas también de ese país que participaron son Ramiro Boero, Camilo Ferrero, Juan Pablo Jofré, Daniel Ruggiero, Santiago Segret, Franco Bruschini, Sofía Calvet, Ayelén Pais, Leandro Pane, Damián Torres y Astor Cuquejo.

El resto son respetados bandoneonistas como Juanjo Mosalini (Francia), Claudio Constantini (España) y los japoneses Ryota Komatsu, Satoshi Kitamura, Takatoki Suzuki, Jun Hayakawa y Natsuki Nishihara.

Además del álbum, Jaurena estrenará un extenso documental histórico que narra todo el proceso de creación de “Fueyerías”.

“Todo esto hace un vaivén entre el pasado y el presente”, dijo Jaurena.