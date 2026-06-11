Nancy Mace anticipa su retiro de la política tras perder el respaldo de Donald Trump

A partir de su derrota en las primarias donde pretendía conquistar el voto republicano para seguir alimentando su deseo de aspirar a convertirse en gobernadora de Carolina del Sur, Nancy Mace llegó a la conclusión de que ha llegado el momento de poner fin a su aventura como congresista.

La republicana de 48 años no superó el filtro para avanzar a la segunda vuelta y por ello, a través de un mensaje compartido en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, anticipó que al concluir su periodo en la Cámara de Representantes optará por retornar a trabajar en el sector privado.

“Cuando me postulé en 2020 dije que solo cumpliría tres mandatos y mi tiempo se acabó. Regresaré al sector privado al final de este mandato, como lo previeron los fundadores. Ha sido un inmenso honor y no lo cambiaría por nada del mundo”, escribió.

Promocionarse durante meses como la versión de “Trump en tacones” de poco le sirvió a Mace, pues al momento de ofrecer su respaldo al aspirante con mayores argumentos para obtener la candidatura republicana en busca de convertirse en gobernador de Carolina del Sur, el presidente de la nación se decantó por Pam Evette.

Nancy Mace se definía como la versión de “Trump en tacones” hasta que el magnate decidió darle la espalda al no respaldar su campaña. (Crédito: Win McNamee / AP)

A partir de ese momento, la campaña de Mace sufrió un duro golpe de credibilidad y, al llegar a las urnas, gran parte de su presunta fortaleza se esfumó.

La republicana que ventiló acuerdos confidenciales por acoso sexual pagados por la Cámara de Representantes cerró en la quinta posición en las primarias de su partido destinadas a definir al posible sucesor Henry McMaster, todavía gobernador de Carolina del Sur.

De esa manera, la candidatura conservadora será definida entre Pamela Evette, vicegobernadora de Carolina del Sur; y Alan Wilson, fiscal general del estado, esto a partir de que ambos avanzaron a la segunda vuelta, a celebrarse el 23 de junio.

Al margen de haber decidido pausar dentro de poco sus nexos con la política, Nancy Mace será recordada por haber propuesto una enmienda constitucional que prohibiría a naturalizados servir en el Congreso.

“Durante demasiado tiempo hemos permitido que miembros nacidos en el extranjero ocupen escaños en este gobierno, dejando claro que para ellos Estados Unidos queda en último lugar, no en primer lugar. Lo vemos a diario. Esta enmienda constitucional pondrá fin a eso”, enfatizó.

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