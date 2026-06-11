Donald Trump dijo este jueves que habrá bombardeos más intensos contra Irán ante el estancamiento de las negociaciones y aseguró que el país “no tiene defensas” y que, si quisiera, podría enviar soldados para tomar el control del país “mañana mismo”.



Trump asegura que podría invadir Irán con un pequeño grupo de soldados



“Están acabados. Podríamos entrar a pie mañana mismo. Podríamos enviar soldados, pero no quiero soldados sobre el terreno; pero si quisiera, podríamos poner un pequeño grupo de soldados y tomar todo el país”, afirmó Trump en una entrevista con Fox and Friends.



El mandatario también sostuvo que Irán carece de defensas efectivas y aprovechó para cargar contra diversos medios de comunicación estadounidenses.



“No tienen defensas, solo tienen a las ‘fake news’. Tienen al New York Times escribiendo historias de que les va muy bien y no es así”, declaró Trump, quien también criticó a CNN, MSNBC y al Wall Street Journal, al que calificó como “una auténtica basura”.



La Casa Blanca anticipa bombardeos más fuertes tras el estancamiento de las negociaciones

Trump aseguró que Estados Unidos reanudó los bombardeos luego de que las conversaciones con Teherán quedaran estancadas en torno a la reapertura del estrecho de Ormuz y el futuro del programa nuclear iraní.



“Habrá más bombardeos esta noche y serán más poderosos“, afirmó el presidente, quien agregó que preferiría evitar ataques contra infraestructura civil, como puentes, plantas eléctricas o sistemas de suministro de agua, debido al impacto que estos tienen sobre la población.



El mandatario también reconoció que Estados Unidos no tiene respaldo para una intervención terrestre de gran escala, aunque reiteró que una de sus opciones preferidas sería tomar la estratégica isla iraní de Jarg, considerada el corazón petrolero del país, una operación que, admitió, podría implicar un elevado costo en vidas estadounidenses.

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