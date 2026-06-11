Irán denuncia que nuevos bombardeos de EE.UU. acabaron con la tregua

Irán aseguró este jueves que los recientes ataques lanzados por Estados Unidos contra su territorio han dejado “sin efecto en la práctica” el alto el fuego acordado el pasado 8 de abril, una acusación que eleva aún más la tensión en Medio Oriente y complica los esfuerzos diplomáticos para contener el conflicto.

En un comunicado citado por la agencia EFE, el Ministerio de Exteriores iraní calificó la ofensiva estadounidense como una grave transgresión del derecho internacional y responsabilizó a Washington de las consecuencias derivadas de la nueva escalada militar.

“Los ataques ilegales y criminales perpetrados por Estados Unidos (…) han dejado sin efecto en la práctica el alto el fuego del 8 de abril”, afirmó la cancillería iraní.

La declaración sostiene además que las acciones estadounidenses constituyen una “violación flagrante” de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios relacionados con el respeto a la soberanía de los Estados.

Crece la presión para retomar la vía diplomática

Mientras aumentan las tensiones, varios actores regionales intentan evitar una escalada mayor. Los ministros de Exteriores de Egipto y Pakistán, Badr Abdelaty y Mohammad Ishaq Dar, mantuvieron conversaciones para coordinar esfuerzos diplomáticos orientados a reactivar las negociaciones entre Washington y Teherán.

Según informó el Ministerio de Exteriores egipcio, ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan reducir las tensiones y poner fin a la guerra en el golfo Pérsico.

“Subrayaron la necesidad de concluir el proceso de negociación entre EE.UU. e Irán para alcanzar acuerdos mutuamente aceptables”, indicó la cancillería egipcia.

El conflicto se extiende por la región

La crisis se agravó en los últimos días tras una serie de ataques cruzados entre Irán, Israel y Estados Unidos. El escenario se complicó aún más después del derribo de un helicóptero militar estadounidense en el golfo Pérsico, hecho que Washington atribuye a Irán.

Además, la Guardia Revolucionaria iraní informó sobre nuevas oleadas de ataques con misiles y drones dirigidas contra Kuwait, Jordania y Baréin, países que albergan instalaciones militares estadounidenses.

En paralelo, Egipto, Pakistán, Turquía y Arabia Saudí preparan una nueva reunión del denominado Cuarteto regional, con el objetivo de fortalecer las gestiones diplomáticas y evitar que el conflicto derive en una crisis aún más amplia con repercusiones globales en materia de seguridad, economía y energía.

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