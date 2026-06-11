Tuzos de Pachuca anuncia a Benjamín Mora como su nuevo DT

El Pachuca ya tiene nuevo líder en el banquillo. Este miércoles, los Tuzos hicieron oficial la llegada de Benjamín Mora como director técnico para afrontar el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, que comenzará el próximo mes de julio.

La directiva hidalguense apuesta por un entrenador con amplia experiencia internacional y recorrido en distintos proyectos alrededor del mundo, con el objetivo de mantener la competitividad del club y fortalecer su reconocido modelo de desarrollo de jóvenes futbolistas.

Durante su presentación oficial, Mora dejó clara su filosofía de trabajo y capacidad de adaptación.

“La mente es lo más poderoso que el ser humano tiene. Me puedo adaptar muy fácil a las necesidades de donde esté”, dijo el timonel en su video de presentación, que fue publicado por las redes sociales del equipo.

? | El Huracán, a su disposición para hacer historia



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Benjamín Mora reemplaza a Esteban Solari en Pachuca

El estratega mexicano, de 46 años, llega para ocupar el puesto que dejó vacante el argentino Esteban Solari, quien abandonó la institución la semana pasada de manera inesperada.

Aunque Solari logró clasificar al equipo a la fase final del Clausura 2026, la aventura terminó en las semifinales tras la eliminación frente a Pumas UNAM. Ahora, la responsabilidad recaerá sobre Mora, quien intentará consolidar un proyecto competitivo y protagonista dentro del futbol mexicano.

Su más reciente experiencia fue en el futbol asiático, donde dirigió al Wuhan Three Towns de China antes de aceptar el desafío de encabezar a los hidalguenses.

Una carrera marcada por el éxito internacional

La trayectoria de Benjamín Mora comenzó en categorías inferiores de Tijuana y Atlético Chiapas, pero fue fuera de México donde construyó gran parte de su prestigio.

Entre 2015 y 2022 dirigió al Johor Darul Takzim FC de Malasia, etapa en la que conquistó múltiples campeonatos y se consolidó como uno de los entrenadores más exitosos en la historia reciente del club.

Gracias a esos resultados recibió la oportunidad de dirigir al Atlas, su primer equipo en la Liga MX, durante el periodo comprendido entre 2022 y 2023.

? | Benjamín Mora es el nuevo técnico del Club de Futbol Pachuca.



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De Canadá a Querétaro: el recorrido previo a llegar a Tuzos

La carrera del entrenador también lo llevó a probar suerte en Canadá. En 2024 asumió el mando del York United Football Club, ampliando aún más su experiencia internacional.

Posteriormente regresó a México para tomar las riendas del Querétaro, institución en la que permaneció hasta el año pasado antes de convertirse en la nueva apuesta del Pachuca.

El reto de mantener la apuesta por los jóvenes talentos

Uno de los principales desafíos para Mora será conservar la identidad que ha distinguido al club en los últimos años: la promoción y consolidación de jóvenes futbolistas.

Ese modelo alcanzó importantes éxitos bajo la dirección del uruguayo Guillermo Almada, quien condujo al equipo a conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf y consolidó una generación de futbolistas que hoy destacan tanto en México como en el extranjero.

Tras la salida de Almada, Jaime Lozano intentó dar continuidad al proyecto, aunque sin los resultados esperados. Más tarde llegó Solari, quien obtuvo actuaciones destacadas, pero optó por no continuar al frente de la institución.

Cuándo debutará Benjamín Mora con Pachuca

El estreno oficial de Benjamín Mora como entrenador del Pachuca está programado para el próximo 18 de julio, cuando los Tuzos visiten a Pumas UNAM en la Jornada 1 del Apertura 2026.

La afición hidalguense espera que el nuevo estratega pueda mantener al club entre los protagonistas de la Liga MX y potenciar una de las canteras más productivas del futbol mexicano.

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