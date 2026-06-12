El único producto que necesitas para quitarte el olor a ajo de las manos





Las barras de jabón de acero inoxidable prometen eliminar los olores más difíciles de la cocina, pero ¿realmente funcionan mejor que los limones o el jabón de manos común? Probamos los tres para averiguarlo.

¿Cuál método elimina mejor el olor a ajo de las manos? Probamos tres opciones para descubrirlo.

By Lisa Fogarty

Crecí en una familia italiana donde el ajo y la cebolla eran parte de casi todas las comidas, tan comunes como la sal y la pimienta. De niña, me acostumbré al aroma que quedaba en quien estuviera cocinando esa noche. Me atrevería a decir que incluso me recuerda un poco al cariño familiar.

Hoy en día, pico ajo casi todos los días cuando preparo la cena. Pero aunque ese olor me trae buenos recuerdos, eso no significa que quiera andar oliendo a ajo todo el día.

Como sabe cualquier persona que cocina, el olor a ajo es difícil de quitar de las manos y de debajo de las uñas. Puedes pasar 20 minutos lavándote con jabón para platos y, aun así, cuando te secas las manos, el olor sigue ahí. A veces simplemente me rindo y espero que nadie note que preparé pollo francese cuando paso cerca de ellos.

Las barras de acero inoxidable prometen eliminar los olores de alimentos como el ajo, la cebolla y el pescado. Además, suelen ser económicas y fáciles de usar. Pero ¿de verdad son necesarias? ¿Puede un buen jabón de manos o incluso un limón —otro truco muy popular en internet— funcionar igual de bien?

Pusimos a prueba estos tres métodos para ver cuál gana la batalla contra las manos con olor a ajo.

Los productos que pusimos a prueba

Kuhn Rikon Stainless Steel Soap Bar

Hay varias barras de acero inoxidable disponibles, pero elegimos esta porque Kuhn Rikon es una marca suiza de utensilios de cocina con buena reputación. La barra tiene la forma y el tamaño de una barra de jabón pequeña, solo que está hecha completamente de acero inoxidable y, obviamente, no produce espuma. La ciencia detrás de cómo eliminan los olores no es concluyente; no pudimos encontrar estudios revisados por expertos que demostraran su eficacia. Sin embargo, se ha sugerido que el acero inoxidable puede ayudar a neutralizar los compuestos de azufre responsables de los malos olores producidos por alimentos como el ajo, la cebolla y el pescado.

Se usa igual que una barra de jabón: simplemente frota tus manos con ella bajo agua corriente. Sorprendentemente, es muy ligera para ser de metal. (La mía pesó apenas 1.7 onzas).

Trader Joe’s Sea Breeze Castile Hand Soap

Nos encanta este jabón de Trader Joe’s y fue una de nuestras mejores opciones en una evaluación de jabones de marca propia. Después de ensuciarnos las manos con tierra, este jabón las dejó más limpias y en menos tiempo que los demás, y además hizo un trabajo aceptable eliminando el olor a ajo. Pero ¿cómo se compara con una barra de acero inoxidable y con un limón?

Limones

Los limones no necesitan presentación. Esta fruta versátil tiene propiedades limpiadoras y desodorizantes, dentro de ciertos límites. Consumer Reports informó que los limones pueden ser eficaces para quitar manchas de la ropa y para eliminar malos olores en microondas y trituradores de basura. El ácido cítrico del jugo de limón reacciona con las moléculas responsables de los olores y las transforma en compuestos menos volátiles, lo que significa que se evaporan menos fácilmente en el aire.

Pero ¿eso significa que puedes olvidarte de las barras metálicas —o incluso del jabón— y abastecerte solo de limones? Vamos a verlo.

Cómo probamos cada producto

La prueba fue sencilla: durante tres días seguidos, piqué tres cabezas de ajo cada día. Después de picarlo, me aseguré de frotar bien los pedacitos de ajo sobre mis manos y debajo de las uñas, uno de los lugares favoritos donde se esconden los olores de los alimentos. Luego me lavé las manos con el jabón de Trader Joe’s el primer día (me enjaboné bien y me froté las manos durante unos tres minutos), con la barra de acero inoxidable el segundo día y con un limón exprimido el tercero.

Después vino la prueba definitiva: les pedí a mis hijos y a mi esposo que olieran mis manos y evaluaran cuánto olor a ajo podían detectar, si es que aún quedaba algo.

El ganador

Primer lugar: El limón

El método que más trabajo dio también fue el que mejor funcionó: ¡ganó el limón!

Corté un limón por la mitad y exprimí una mitad sobre mis manos, asegurándome de que el jugo llegara debajo de las uñas y frotándolo constantemente sobre la piel antes de enjuagar con agua tibia. Las semillas terminaron en el fregadero y hubo que limpiar un poco después. Pero cuando me sequé las manos y las presenté para la prueba de olor, mi familia coincidió en que aproximadamente el 60% del olor a ajo había desaparecido.

Decidí ir un paso más allá. Exprimí también la otra mitad del limón sobre mis manos. Esta vez dejé actuar el jugo durante unos minutos más antes de enjuagar. ¡Bingo! Prácticamente todo el olor había desaparecido. Lo mejor fue que no parecía que el limón estuviera simplemente tapando el olor al ajo; realmente lo había neutralizado.

Además, mis manos se sintieron más suaves después, así que quizá recibí una exfoliación gratis.

Claro, usar limón tiene algunas desventajas: ensucia más, requiere cortarlo, implica usar y lavar un cuchillo y un plato, y también tiene un costo. Al momento de esta evaluación, una bolsa de 2 libras de limones en Walmart costaba alrededor de $4, prácticamente lo mismo que el jabón de Trader Joe’s y unos $13 menos que la barra de acero inoxidable Kuhn Rikon. El jabón de manos puede usarse para otras cosas (y se podría decir lo mismo de los limones), pero la barra de jabón de acero inoxidable dura más que ambos.

Ah, y si tienes aunque sea un pequeño cortecito en la mano, prepárate para que el jugo de limón te arda.

Segundo lugar: Barra de acero inoxidable Kuhn Rikon

Al principio fue raro usar la barra de acero inoxidable. No desagradable, simplemente diferente. Por su forma, esperaba que actuara como una barra de jabón normal, así que, al no sentirse tan suave ni producir espuma, era difícil saber si realmente estaba funcionando.

Me froté las manos con la barra bajo el agua durante unos tres o cuatro minutos. También usé la punta diseñada para limpiar debajo de las uñas, un detalle bastante útil. Después de secarme las manos y presentarlas para la prueba de olor, mis hijos y mi esposo dijeron que todavía percibían algo, aunque no podían identificar exactamente qué era. “Tus manos huelen a comida”, comentó mi hija.

Me pareció justo darle a la barra de acero inoxidable de Kuhn Rikon la misma segunda oportunidad que le di al limón, así que regresé al fregadero y volví a frotarme las manos con la barra bajo el agua durante otros tres minutos. El resultado mejoró un poco, pero aún podía oler suficiente ajo en mis manos como para querer lavármelas por tercera vez con un jabón perfumado.

En resumen: la barra funcionó bien, pero el limón fue claramente más efectivo.

Tercer lugar: Jabón de manos Trader Joe’s Sea Breeze Castile

El jabón quedó en último lugar porque no logró neutralizar el olor a ajo. En lugar de eliminarlo, simplemente lo cubrió con una fragancia dulce y fresca que normalmente me encanta, pero que mezclada con ajo resultó bastante desagradable. Me lavé las manos dos veces durante unos tres minutos cada vez y usé cuatro dispensaciones de jabón en total. Después del segundo lavado, el olor a ajo apenas había disminuido aproximadamente un 50%.

Nuestra conclusión

Lo mejor de tener una barra de acero inoxidable en la cocina es que ofrece una solución rápida, limpia y sin complicaciones para combatir los olores. Además, su diseño facilita limpiar debajo de las uñas, lo cual es una gran ventaja. Pero el limón eliminó el olor más rápido y me ahorró tener que comprar otro producto para guardar debajo del fregadero o junto al lavavajillas.

¿Y el jabón de manos? Mejor resérvalo para lavarte las manos; no pudo con el fuerte olor a ajo.

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