Horóscopo de hoy para Géminis del 12 junio de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 12 junio de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Es posible que te sientas algo paralizado, aunque esa sensación pase inadvertida para los demás. Las posturas radicales no serán convenientes. Te sugiero esperar a que el temor disminuya y postergar decisiones importantes, ya que ahora necesitas descanso y serenidad.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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