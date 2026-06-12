Horóscopo de hoy para Géminis del 12 junio de 2026

Es posible que te sientas algo paralizado, aunque esa sensación pase inadvertida para los demás. Las posturas radicales no serán convenientes. Te sugiero esperar a que el temor disminuya y postergar decisiones importantes, ya que ahora necesitas descanso y serenidad.

Horóscopo de amor para Géminis Sintiéndote confiado y contento, tienes un efecto estimulante en las personas que conoces y eres visto como una persona con quien es interesante hablar. Si eres soltero usa tu acercamiento relajado, coquetea y toma ventaja de una nueva amistad prometedora que tiene el potencial de desarrollarse en algo más romántico en el futuro.

Horóscopo de dinero para Géminis Eres completamente realista en lo que respecta al dinero, tienes buenos instintos para tomar las decisiones correctas. Esto te dará confianza para escuchar a tus buenos instintos. De esta forma puedes encontrar nuevos socios de negocios que pronto te estarán agradecidos. Estos contactos pueden ser útiles en el futuro.