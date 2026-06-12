Horóscopo de hoy para Leo del 12 junio de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 12 junio de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Aumentará tu grado de exposición pública y surgirán nuevas responsabilidades en el ámbito profesional. Es posible que tu pareja o tus amigos sientan que no les dedicas el tiempo suficiente. Será importante establecer prioridades concretas y evitar ceder ante presiones externas.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending