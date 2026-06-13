James Harden es arrestado por portación ilegal de arma

James Harden, el jugador de los Cleveland Cavaliers, fue arrestado durante la madrugada del sábado en Houston, Texas, luego de que las autoridades detectaran un arma de fuego visible dentro de su vehículo. El veterano escolta fue liberado pocas horas después tras pagar una fianza y deberá presentarse ante un tribunal este mes.

De acuerdo con registros judiciales, el incidente ocurrió en el condado de Harris y derivó en un cargo relacionado con la portación ilegal de un arma de fuego dentro del automóvil.

NBA Star James Harden Arrested, Charged with Carrying Unlawful Weapons.



He allegedly had a handgun in his vehicle in plain sight (not holstered).

He was released on bond.

He has a court date set for June 22.

Bond conditions include no firearms/ammo/weapons, no alcohol or drugs? pic.twitter.com/990vT6J7Lo — Roberto Gil (@RbtGil) June 13, 2026

¿Por qué fue arrestado James Harden?

Aunque Texas es uno de los estados con regulaciones más flexibles respecto al porte de armas en Estados Unidos, la legislación establece restricciones sobre la forma en que estas deben transportarse dentro de un vehículo.

Según los documentos judiciales, James Harden llevaba una pistola desenfundada y visible en el asiento trasero de su automóvil al momento de la detención.

El arresto del escolta tuvo lugar a las 3:41 de la madrugada, hora local. Posteriormente, alrededor de las 5:00 horas, recuperó su libertad después de cubrir una fianza de 100 dólares.

James Harden deberá comparecer ante la justicia

El jugador de los Cleveland Cavaliers, de 37 años, tendrá que comparecer ante el tribunal el próximo 22 de junio para responder por el caso.

Además, como parte de las condiciones impuestas para su libertad bajo fianza, tiene prohibido poseer armas de fuego, municiones u otros artefactos similares mientras se desarrolla el proceso.

La reacción de Cleveland Cavaliers tras la detención

La organización de los Cleveland Cavaliers confirmó que está al tanto de la situación y aseguró que recopila información sobre lo ocurrido.

“Estamos en contacto con James y sus representantes, y seguiremos atentos a cualquier novedad que surja”, añadió la franquicia. “Por el momento, no haremos más comentarios”.

#Cavs statement on the arrest of James Harden early Saturday morning in Houston, Texas pic.twitter.com/5xeGXw9dlu — 92.3 The Fan (@923TheFan) June 13, 2026

La franquicia incorporó a Harden durante el cierre del mercado de traspasos en febrero, apostando por su experiencia para fortalecer la rotación del equipo.

Los números de Harden en los últimos playoffs de la NBA

Durante la más reciente postemporada de la NBA, James Harden registró promedios de 19.2 puntos y 5.5 asistencias por partido, contribuyendo a que los Cavaliers avanzaran hasta las Finales de la Conferencia Este.

Sin embargo, el conjunto de Cleveland fue eliminado tras caer en la serie ante los New York Knicks.

El futuro de James Harden en la NBA

Seleccionado con la tercera elección del Draft de la NBA 2009 por el Oklahoma City Thunder, Harden construyó una de las carreras más destacadas de su generación.

El escolta alcanzó su mejor etapa con los Houston Rockets, franquicia con la que conquistó el premio al MVP de la NBA en 2018. Además, acumula 11 selecciones al Juego de Estrellas y ha defendido los colores de los Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers y Los Angeles Clippers.

De cara al próximo mercado, el veterano basquetbolista podría convertirse en agente libre si decide no ejercer la opción que le permitiría renovar su contrato por una temporada más.

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