Anna Faris revela que el escrutinio público intensificó su tristeza tras divorciarse de Chris Pratt

La actriz Anna Faris, conocida por su papel en la exitosa franquicia “Scary Movie”, abrió su corazón y compartió cómo logró sobreponerse a la difícil experiencia de su divorcio del también actor Chris Pratt.

En una reciente entrevista con Variety, Faris habló con honestidad sobre la tristeza que la invadió al final de su matrimonio, que concluyó en 2017 cuando Pratt solicitó el divorcio tras ocho años de relación.

“Me sentía triste. Triste”, confesó la actriz. Faris admitió que el escrutinio mediático fue especialmente duro durante su separación y eso intensificó su inestabilidad emocional. “He intentado tener cuidado con la influencia de Hollywood, pero llevo 26 años en el mundo de la fama, así que sería ingenuo pensar que el escrutinio no ha influido en quién soy ahora”, añadió.

Un refugio fuera de Hollywood

Durante la entrevista, Faris reveló que su salvavidas emocional fue su podcast “Unqualified”, que condujo entre 2015 y 2023. “Tuve la suerte de tener mi podcast en ese momento”, explicó.

El espacio, que describió como similar a la radio hablada, le permitió crear “su propia comunidad secreta” y tener “una vía fuera de Hollywood para conectar con la gente”.

En “Unqualified”, Faris entrevistaba a otros artistas y respondía preguntas de oyentes que buscaban consejos. La actriz confesó que el programa nació de su peculiar costumbre de entablar conversaciones profundas y breves con desconocidos.

“Siempre sentí que podía hacerlo si lo necesitaba”, reflexionó. “El podcast me ayudó mucho durante ese tiempo y me hizo pensar: sé que podría ser feliz escribiendo… Estaba pensando en una especie de jubilación“.

Un presente lleno de gratitud y nuevos proyectos

Lejos de retirarse, Faris asegura que hoy vive un momento de plenitud profesional. “¡Las oportunidades son más abundantes que nunca!”, exclamó. “Estoy abrumada de gratitud”.

La actriz también se mostró emocionada por su reciente reencuentro con Marlon Wayans en la nueva película de la franquicia “Scary Movie”, un proyecto que describió como “muy significativo y poderoso”. “Me hizo sentir que soy una parte importante de algo aún más grande… me hace llorar”, concluyó Faris.

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