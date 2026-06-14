Giroud elogió talento de Christian Pulisic tras goleada de Estados Unidos: “Me recordaba a Hazard”

El arranque de Estados Unidos en la Copa del Mundo dejó una actuación convincente dentro del campo y también generó reconocimiento fuera de él. Tras la victoria por 4-1 sobre Paraguay en el debut del torneo, el francés Olivier Giroud destacó el papel de Christian Pulisic y aseguró que el futbolista estadounidense reúne condiciones para impulsar a su selección durante el campeonato.

El exdelantero de Francia, máximo goleador histórico de su selección, conoce de cerca al actual referente del equipo estadounidense. Compartió vestuario con él tanto en Chelsea como posteriormente en el AC Milan y utilizó esa experiencia para describir las cualidades que observa en el extremo.

“Christian me recordaba a Eden Hazard por la forma en que encaraba a los rivales y la facilidad que tenía para regatear a la gente”, afirmó Giroud en declaraciones recogidas por BBC Sport.

Giroud: “Christian Pulisic reminded me of Eden Hazard [at Chelsea], with the way he took on opponents and found it easy to dribble past people.” (BBC) pic.twitter.com/GAiHyJxD1e — ChelsTransfer (@ChelsTransfer) June 14, 2026

La comparación no quedó únicamente en aspectos técnicos. El atacante francés explicó que durante su etapa como delantero de referencia encontraba en Pulisic el perfil ideal para complementar sus movimientos ofensivos.

“Yo jugaba como hombre referencia y necesitaba velocidad y movimiento a mi alrededor, alguien como Pulisic, jugando en el bolsillo entre líneas, recibiendo el balón, buscándome y aprovechando mis peinadas”.

Estados Unidos abrió el Mundial con una diferencia de tres goles, la más amplia para el país en una Copa del Mundo desde dos triunfos por 3-0 registrados en la edición inaugural de 1930.

Pulisic and Giroud clearly planned that goal from the dugout, and it went off exactly as they intended.



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Pulisic, pieza central del proyecto estadounidense

La actuación del jugador estadounidense fue uno de los focos del partido. Pulisic participó activamente en ataque y entregó una asistencia para el gol de Folarin Balogun antes de abandonar el encuentro durante el descanso.

Posteriormente se informó que la sustitución respondió a una medida preventiva por un golpe en la pantorrilla, según explicó el seleccionador Mauricio Pochettino.

Giroud aseguró que el nivel mostrado ante Paraguay no le generó sorpresa.

“No me sorprendió lo bien que jugó contra Paraguay, porque creo que tiene lo necesario para llevar a la selección de Estados Unidos al siguiente nivel durante las próximas semanas”.

El francés también recordó cómo era visto internamente el futbolista durante su etapa compartida en Italia. “Siempre he pensado que Estados Unidos tiene suerte de tenerlo, porque tiene habilidad e inteligencia”.

Además, reveló el apodo con el que era identificado dentro del vestuario del Milan.

“En Milan lo llamábamos por su apodo, ‘Capitán América’, porque incluso cuando no llevaba el brazalete de capitán de Estados Unidos, era su jugador estrella, el de mayor perfil”.

Sobre las aspiraciones del combinado anfitrión, Giroud evitó colocar a Estados Unidos entre los favoritos al título, aunque sí señaló el peso específico que tendrá su excompañero. “Nadie espera que Estados Unidos gane este Mundial, pero si van a llegar a la fase eliminatoria, él será clave”, dijo.

Estados Unidos continuará su recorrido en el Grupo D con los próximos compromisos frente a Australia y Turquía.

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