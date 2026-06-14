Costa de Marfil sorprendió a Ecuador y se quedó con un valioso triunfo a última hora

Llegó a su fin la histórica racha invicta de la Ecuador de Sebastián Becaccece. La ‘Tri’ estuvo cerca durante gran parte del partido, generó ocasiones, tomó riesgos y pareció tener más argumentos ofensivos, pero terminó marchándose sin recompensa. Un gol en el minuto 90 cambió el desenlace en Philadelphia y le dio a Costa de Marfil una victoria por 1-0 en el estreno de ambas selecciones dentro del Grupo E del Mundial 2026.

Cuando el encuentro ya se encaminaba hacia el primer empate sin goles del torneo, apareció Amad Diallo para romper el equilibrio y asegurar los tres puntos para el conjunto africano. El delantero de 23 años del Manchester United definió el partido en el tramo final y colocó a su selección en la parte alta del grupo.

IVORY COAST SCORES ITS FIRST GOAL OF THE 2026 FIFA WORLD CUP AND LEADS ECUADOR LATE! ?? pic.twitter.com/FhmuARHEiA — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 15, 2026

Hasta este domingo, el equipo dirigido por Beccacece acumulaba 19 encuentros consecutivos sin perder, la racha más extensa registrada por Ecuador. La última caída se remontaba al 6 de septiembre de 2024, cuando perdió 1-0 frente a Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas, precisamente en el debut del entrenador argentino al frente de La Tri.

Ecuador generó más, pero Costa de Marfil encontró el gol

Durante varios momentos del encuentro, Ecuador mostró mayor intención ofensiva y encontró caminos para acercarse al área rival, aunque sin la precisión necesaria para reflejarlo en el marcador.

En la primera mitad, Enner Valencia tuvo dos oportunidades claras que terminaron golpeando el travesaño. Los intentos alimentaron la sensación de que el gol podía llegar para el conjunto sudamericano, pero el arco siguió cerrado.

Ya en el complemento, Gonzalo Plata volvió a acercar a Ecuador con un remate en el minuto 69 que fue contenido por el portero marfileño Yahia Fofana.

La falta de contundencia terminó convirtiéndose en el gran obstáculo para La Tri, que además sumó un registro poco favorable dentro de la historia de los Mundiales.

Con los tres balones estrellados en los postes durante el encuentro, Ecuador pasó a formar parte del reducido grupo de selecciones que perdieron un partido de Copa del Mundo después de impactar tres o más remates en la madera. Antes había ocurrido con Bélgica ante la URSS en 1970, Italia frente a Brasil en 1978, Brasil contra Argentina en 1990 y Estados Unidos frente a Irán en 1998, según el estadígrafo Alexis Martín Tamayo.

El resultado dejó a Alemania como líder del Grupo E gracias a su mejor diferencia de goles tras el 7-1 sobre Curazao. Costa de Marfil quedó como escolta con tres unidades, mientras que Ecuador y la selección caribeña permanecen sin puntos.

La caída también mantuvo una tendencia adversa para el combinado ecuatoriano en Copas del Mundo: La Tri continúa sin poder derrotar a una selección africana en el torneo, después de la eliminación sufrida frente a Senegal en Qatar 2022.

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