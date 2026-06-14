“Irán nunca tendrá un arma nuclear” asegura JD Vance tras el anuncio del acuerdo de paz con EE.UU.

El vicepresidente JD Vance aseguró este domingo que Irán “nunca tendrá un arma nuclear” luego del anuncio de un acuerdo de paz entre Washington y Teherán que busca poner fin a más de 100 días de conflicto armado y restablecer la estabilidad en una de las regiones más sensibles para la seguridad mundial.

Durante una entrevista con Fox News, Vance calificó el entendimiento alcanzado entre ambos países como una victoria significativa para la política exterior estadounidense y sostuvo que el pacto representa un avance hacia uno de los principales objetivos estratégicos de la administración del presidente Donald Trump.

“Creo que podemos afirmar con seguridad y confianza que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero logramos una gran victoria esta noche”, declaró el vicepresidente.

El acuerdo fue anunciado simultáneamente por funcionarios estadounidenses, iraníes y paquistaníes, quienes confirmaron que la firma oficial está prevista para el próximo 19 de junio en Suiza. Aunque los términos completos del documento no han sido divulgados, ambas partes afirman que el entendimiento contempla el cese permanente de las hostilidades y medidas destinadas a restablecer el comercio marítimo en el Golfo Pérsico.

I'm seeing a lot of fake information about a potential deal to reopen the Strait and end Iran's nuclear weapons program. First, the Iranians are not receiving any cash, and no funds are being released for simply signing a deal or attending a meeting. The deal is structured to? — JD Vance (@JDVance) June 12, 2026

Reapertura del estrecho de Ormuz y fin de las hostilidades

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo y por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado a nivel global.

Según explicó Vance, Irán aceptó desbloquear el paso marítimo que había cerrado como represalia por las operaciones militares estadounidenses e israelíes iniciadas a finales de febrero. A cambio, Washington levantará el bloqueo naval impuesto desde abril sobre embarcaciones que ingresan o salen de puertos iraníes.

El conflicto comenzó el 28 de febrero, cuando una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel provocó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, quien había gobernado la República Islámica desde 1989.

Tras la muerte de Jameneí, Irán nombró como sucesor a su hijo, Mojtaba Jameneí, y respondió con ataques contra objetivos israelíes y países de la región que albergan bases militares estadounidenses.

La escalada militar elevó la tensión en Medio Oriente y provocó fuertes fluctuaciones en los mercados energéticos internacionales debido al cierre de Ormuz.

Pakistán desempeñó un papel clave en la negociación

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó que su país actuó como mediador principal en las negociaciones que desembocaron en el acuerdo. Sharif informó que las conversaciones contaron además con el respaldo diplomático de Catar, Arabia Saudita y Turquía, países que participaron en distintos momentos del proceso para acercar posiciones entre Washington y Teherán.

“Nos complace anunciar que se ha alcanzado un acuerdo de paz entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán”, señaló el mandatario pakistaní en un mensaje difundido desde Islamabad.

De acuerdo con Sharif, ambas partes acordaron poner fin de manera inmediata y permanente a las operaciones militares en todos los frentes vinculados al conflicto, incluido el escenario del Líbano. Por su parte, el vicecanciller iraní, Ali Gharaibabadi, confirmó que el texto final del memorando de entendimiento ya fue concluido y aseguró que será publicado próximamente para que la población iraní conozca los compromisos asumidos y los beneficios obtenidos durante las negociaciones.

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in? — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026

Persisten dudas sobre el contenido del pacto

A pesar del optimismo expresado por los gobiernos involucrados, todavía existen numerosas interrogantes sobre los compromisos específicos que asumirán ambas partes.

La administración Trump había insistido durante meses en que cualquier acuerdo debía garantizar que Irán renunciara de forma definitiva a desarrollar armamento nuclear. Teherán, por su parte, ha sostenido reiteradamente que su programa nuclear tiene fines pacíficos y científicos.

Entre las demandas iraníes figuraban el levantamiento de sanciones económicas y el acceso a miles de millones de dólares en activos congelados en el extranjero, temas sobre los que todavía no se han revelado detalles oficiales.

Vance también adelantó que planea asistir a la ceremonia de firma en Suiza y no descartó la presencia de Trump en el evento. “Todavía estamos definiendo la logística, pero es posible que el propio presidente también asista”, afirmó.

Mientras se esperan más detalles del acuerdo, los mercados internacionales y los gobiernos aliados observan con atención la implementación de un pacto que podría redefinir el equilibrio político y económico en Medio Oriente después de más de tres meses de guerra.

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