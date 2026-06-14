Trump anuncia que nombrará al abogado James Mcdonald fiscal del Distrito Sur de Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que nombrará al abogado James McDonald como fiscal del Distrito Sur de Nueva York, tras informar en la víspera que Jay Clayton, quien hasta ahora ocupaba el puesto, pasará a ser el nuevo Director de Inteligencia Nacional del país.

Trump hizo el anuncio en una publicación de su plataforma Truth Social, en la que destacó que McDonald fue fiscal federal adjunto del Distrito Sur de Nueva York y ocupó el cargo de director de cumplimiento normativo en la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU. durante su primer mandato.

Además, el jefe de Estado subrayó que McDonald es actualmente socio del bufete de abogados Sullivan & Cromwell; fue asistente jurídico del presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., y es un “distinguido graduado” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia y de Harvard.

“Estoy convencido de que Jamie obtendrá excelentes resultados para nuestro país, ya que cuenta con el respeto de nuestros patriotas de las fuerzas del orden, la comunidad jurídica y la magistratura, y colaborará de manera fantástica con ellos”, escribió el mandatario.

El Distrito Sur de Nueva York (SDNY, en inglés) se encarga de casos de alto perfil como el del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al que acusó en enero pasado de cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

Además, el SDNY lleva otros casos relacionados con el narcotráfico como el del gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, o el del exdirector de la principal agencia antidrogas de Bolivia Maximiliano Dávila Pérez, condenado en marzo a veinticinco años de prisión.

Este tribunal federal neoyorquino también dirigió el caso contra el rapero Sean ‘Diddy’ Combs y lleva el juicio federal de Luigi Mangione, acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

McDonald sustituirá en la corte a Jay Clayton, nominado para el cargo de Director de Inteligencia Nacional, tras la polémica que generó la propuesta de nombramiento de Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y heredero de una fortuna en la construcción inmobiliaria. EFE

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