Florida lleva a TikTok a los tribunales por presuntas prácticas que exponen a menores a contenido “adictivo”

La batalla legal entre Florida y las grandes plataformas tecnológicas sumó un nuevo capítulo, luego de que el fiscal general del estado, James Uthmeier, anunciara una demanda contra TikTok, a la que acusa de incumplir una ley estatal diseñada para restringir el acceso de menores de edad a las redes sociales y protegerlos de contenidos considerados perjudiciales.

La demanda fue presentada en el condado de St. Lucie y sostiene que la popular plataforma de videos continúa permitiendo que niños y adolescentes accedan a servicios que, según las autoridades estatales, deberían estar limitados bajo la legislación HB-3, aprobada en 2024 con respaldo bipartidista. La ley establece que los menores de 14 años no pueden abrir cuentas en determinadas plataformas de redes sociales, mientras que los adolescentes de 14 y 15 años deben contar con autorización de sus padres o tutores para hacerlo.

Durante una conferencia de prensa en Fort Lauderdale, Uthmeier aseguró que TikTok ha ignorado las obligaciones impuestas por la legislación estatal y acusó a la empresa de priorizar sus ganancias por encima de la seguridad de los menores.

“Se acabó el tiempo para TikTok”, declaró el fiscal general al anunciar la acción judicial. También afirmó que el estado cuenta con evidencia de que búsquedas aparentemente simples dentro de la aplicación pueden conducir a material sexual explícito, contenido relacionado con drogas y publicaciones que promueven la autolesión.

Según la denuncia, TikTok no solo permite que menores de edad mantengan cuentas activas, sino que además presenta a los padres una imagen engañosa sobre los mecanismos de seguridad disponibles en la plataforma. Las autoridades sostienen que la aplicación se promociona como adecuada para adolescentes, pese a que estos podrían estar expuestos a contenidos para adultos y a funciones diseñadas para aumentar el tiempo de permanencia en pantalla.

AG James Uthmeier Launches Lawsuit Against TikTok for Deceiving Parents about the Safety of its Platform and Failure to Comply with Florida's Under 16 Law https://t.co/uzge5HiXXf — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) June 15, 2026

Florida apunta a las funciones que fomentan el uso prolongado

Entre los elementos señalados en la demanda figuran la reproducción automática de videos, las notificaciones automáticas y el flujo continuo de contenido personalizado mediante algoritmos. El gobierno estatal argumenta que estas herramientas están diseñadas para mantener a los usuarios conectados durante largos periodos y que resultan especialmente atractivas para menores de edad.

Uthmeier afirmó que el éxito comercial de TikTok depende en gran medida de su capacidad para captar y retener la atención de niños y adolescentes. Bajo esa premisa, la demanda también acusa a la empresa de violar la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas de Florida.

El representante estatal Chip LaMarca, uno de los impulsores de la HB-3, respaldó la acción legal y sostuvo que las compañías tecnológicas han tenido tiempo suficiente para adaptar sus sistemas a la normativa. “Queremos proteger a nuestros hijos”, afirmó el legislador, al señalar que las empresas ya conocían las exigencias de la ley desde su aprobación.

TikTok rechaza las acusaciones y promete defenderse

TikTok respondió mediante un comunicado en el que aseguró que la seguridad de los adolescentes constituye uno de los principios centrales de la plataforma. La compañía indicó que cuenta con más de 50 herramientas y configuraciones orientadas a la privacidad y protección de usuarios jóvenes, además de opciones de supervisión para padres.

La empresa también afirmó que ha colaborado con las autoridades estatales y que notificó a usuarios menores de 14 años en Florida sobre la suspensión de cuentas que no cumplan con los requisitos establecidos por la ley. La demanda surge mientras la constitucionalidad de la HB-3 continúa siendo debatida en los tribunales. Diversos grupos vinculados a la industria tecnológica argumentan que la norma vulnera derechos protegidos por la Primera Enmienda y otorga al gobierno facultades que deberían recaer en los padres.

El caso contra TikTok forma parte de una ofensiva más amplia emprendida por la fiscalía estatal contra empresas tecnológicas. En meses recientes, Florida también ha impulsado acciones legales contra Snapchat, Roblox y OpenAI, además de abrir investigaciones relacionadas con otras plataformas digitales.

Florida busca obtener compensaciones económicas, sanciones civiles y cambios obligatorios en el funcionamiento de TikTok. El desenlace del caso podría tener repercusiones no solo para la compañía, sino también para el futuro de las regulaciones estatales sobre redes sociales y protección de menores en Estados Unidos.

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