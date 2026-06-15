La reacción de Gloria Trevi con su equipo de seguridad por no permitirle a sus fans subir al escenario

Este domingo lo que prometía ser una velada de celebración musical en el Lienzo Charro “La Guadalupana” se convirtió en el escenario de un tenso enfrentamiento entre Gloria Trevi y su equipo de seguridad.

La cantante mexicana arremetió de manera contundente contra su propio equipo de seguridad tras percatarse de que le estaban prohibiendo el acceso al escenario a un grupo de fanáticos que ella misma invitó a subir.

El incidente ocurrió en el marco de las Fiestas de Fundación y San Juan. Como es costumbre en sus espectáculos, la intérprete de “Todos me miran” seleccionó a varios asistentes para que la acompañaran en la tarima. Sin embargo, el personal de seguridad bloqueó el paso de los elegidos, desatando la indignación inmediata de la artista.

Fiel a su estilo directo y sin filtros, Trevi interrumpió la presentación y, con micrófono en mano, lanzó una severa advertencia frente a las miles de personas presentes: “Déjenlos subir, chingada madre, me voy a bajar”.

La enérgica reacción de la regiomontana provocó una ovación instantánea por parte del público, que respaldó su postura con gritos y aplausos.

Ante la advertencia de la cantante de abandonar el show, el personal de seguridad cedió y permitió el ingreso de los fans. Tras el tenso momento, Trevi recibió a sus seguidores con abrazos y continuó el concierto con normalidad.

El evento, que congregó a una multitud diversa, incluyó un fuerte apoyo de la comunidad LGBT+ en pleno mes del orgullo. El video del percance se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los internautas aplaudieron la lealtad y el compromiso de la estrella hacia su público.

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