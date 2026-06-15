Netanyahu confirma que se presentará a las próximas elecciones en Israel

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que prevé presentarse a las elecciones que se celebrarán este año, a pesar de las críticas que enfrenta por su gestión de la guerra en Medio Oriente.

“Voy a presentarme a las elecciones y pretendo ganar”, expresó en una rueda de prensa retransmitida por televisión, en las que son sus primeras declaraciones desde que Estados Unidos y el régimen de Irán anunciaran que habían llegado a un acuerdo para poner fin al conflicto.

Líderes de todo el espectro político de Israel criticaron este lunes los puntos del acuerdo de paz porque consideran que no beneficia al país.

Naftali Bennett, ex primer ministro y principal candidato en las próximas elecciones, afirmó que suponía un “giro peligroso para la seguridad de Israel”.

Netanyahu ha estado al frente del gobierno israelí casi dos décadas de forma interrumpida. A principios de este año, reveló que se sometió a una operación quirúrgica en la que le extrajeron un “pequeño tumor maligno en fase inicial” de la próstata.

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