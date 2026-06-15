Tres estados entregan alimentos gratis esta semana: dónde ir del 15 al 18 de junio
California, Illinois y Nueva Jersey tendrán puntos de entrega de alimentos gratis del 15 al 18 de junio. Lugares, horarios y cómo encontrar ayuda cerca de casa
Varias organizaciones comunitarias y bancos de alimentos tendrán jornadas de entrega de comida gratis en Estados Unidos entre el lunes 15 y el jueves 18 de junio. La ayuda estará disponible en distintos puntos de California, Illinois y Nueva Jersey, con horarios específicos según cada despensa o centro de distribución.
Las entregas están pensadas para familias y personas que necesitan apoyo para completar sus compras de alimentos, especialmente en un contexto en el que el costo de vida sigue presionando los presupuestos del hogar. En muchos casos se entregan productos básicos como granos, cereales, frutas, verduras, proteínas, lácteos y otros alimentos, aunque la disponibilidad puede variar según cada lugar.
Antes de acudir, se recomienda confirmar el horario con la organización correspondiente, llegar con anticipación y llevar una identificación básica por si el centro la solicita. Algunas despensas atienden por orden de llegada y pueden modificar sus horarios según la cantidad de alimentos disponibles.
Puedes ver: Más información sobre comida gratis
Alimentos gratis en Los Ángeles del 15 al 18 de junio
En Los Ángeles, distintas organizaciones comunitarias repartirán alimentos gratis entre el lunes 15 y el jueves 18 de junio. Las entregas se realizarán en centros vinculados a iglesias, organizaciones sociales, fundaciones y programas de asistencia alimentaria.
Algunos de los puntos previstos son:
Lunes 15 de junio
- Central City Neighborhood Partners. 501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017. Horario: 2 p.m. a 5 p.m.
- Catholic Charities – Brownson House: 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033: Horario: 9 a.m. a 12:30 p.m.
- YMCA – Weingart East Los Angeles: 2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023. Horario: 9 a.m. a 11 a.m.
- The Salvation Army – East L.A.: 140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063. Horario: 9 a.m. a 3:30 p.m.
- Los Angeles County Aging and Disabilities Department: 133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063. Horario: 2 p.m. a 4 p.m.
Martes 16 de junio
- The Dream Center: 281 E. Bloom Street, Los Angeles, CA 90012. Horario: 2:30 p.m. a 3:30 p.m.
- The Sidewalk Project: 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021. Horario: 12 p.m. a 6 p.m.
- My Friends House Foundation: 1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90021. Horario: 3 p.m. a 6 p.m.
- Good Shepherd Center: 267 N. Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026. Horario: 9 a.m. a 12 p.m.
- MFP – East LA Community Corporation: 611 South Lorena St., Los Angeles, CA 90023. Horario: 9 a.m. a 11 a.m.
Miércoles 17 de junio
- St. Francis Center: 1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015. Horario: 11 a.m. a 12:30 p.m.
- The Dream Center: 2680 James M. Wood Blvd., Los Angeles, CA 90006. Horario: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- YMCA – Weingart East Los Angeles: 2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023. Horario: 9 a.m. a 11 a.m.
- Children’s Hospital Los Angeles: 3250 Wilshire Blvd., Suite 300, Los Angeles, CA 90027. Horario: 10 a.m. a 11 a.m.
- Immanuel Presbyterian Church: 663 S. Berendo Street, Los Angeles, CA 90005. Horario: 9 a.m. a 12 p.m.
Jueves 18 de junio
- The Dream Center: 1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90026. Horario: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Pico Union Project: 1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 90015. Horario: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
- Los Angeles Boys & Girls Club: 2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 90031. Horario: 4 p.m. a 6 p.m.
- United University Church: 1053 W. 23rd Street, Los Angeles, CA 90007. Horario: 8 a.m. a 10 a.m.
Quienes no encuentren un punto cercano pueden consultar el buscador del Los Angeles Regional Food Bank e ingresar su código postal o dirección para ubicar despensas próximas.
Comida gratis en Illinois del 15 al 18 de junio
En Illinois, varias despensas tendrán jornadas de distribución de alimentos gratis durante la semana. Los puntos incluyen ciudades como Chicago, Peoria, Peoria Heights, Danville, East Peoria, Metamora y Washington.
Algunos de los lugares confirmados son:
Lunes 15 de junio
- DACC Food Pantry: 2000 East Main Street, Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832. Horario: 9 a.m. a 3 p.m.
- East Peoria Food Pantry: 154 E. Washington, East Peoria, IL 61611. Horario: 1 p.m. a 3 p.m.
- Sophia’s Kitchen: 105 N. Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605. Horario: 9 a.m. a 3 p.m.
- St. Thomas Church Food Pantry: 904 E. Lake Ave., Peoria Heights, IL 61616. Horario: 9 a.m. a 11 a.m.
- St. Stanislaus Kostka: 1351 W. Evergreen Ave., Chicago, IL 60642. Horario: 11:30 a.m. a 12:30 p.m.
Martes 16 de junio
- DACC Food Pantry: 2000 East Main Street, Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832. Horario: 9 a.m. a 3 p.m.
- Hidden Manna Food Pantry: 644 Park Ave., Peoria, IL 61603. Horario: 11 a.m. a 4 p.m.
- Open Arms Food Pantry: 1200 West Mount Vernon Road, Metamora, IL 61548. Horario: 9 a.m. a 12 p.m.
- Sophia’s Kitchen: 105 N. Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605. Horario: 9 a.m. a 3 p.m.
- Chicago Lights: 126 E. Chestnut St., Chicago, IL 60611. Horario: 9:30 a.m. a 11:30 a.m.
Miércoles 17 de junio
- DACC Food Pantry: 2000 East Main Street, Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832. Horario: 9 a.m. a 3 p.m.
- Pleasant Valley Missionary Baptist Church: 301 E. Bittersweet Rd., Washington, IL 61571. Horario: 4 p.m. a 5 p.m.
- Sophia’s Kitchen: 105 N. Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605. Horario: 9 a.m. a 3 p.m.
- Peoria Area Food Pantry: 721 W. McBean Street, Peoria, IL 61605. Horario: 9 a.m. a 11 a.m. y 3 p.m. a 6 p.m.
- Chicago Lights: 126 E. Chestnut St., Chicago, IL 60611. Horario: 9:30 a.m. a 11:30 a.m.
Jueves 18 de junio
- DACC Food Pantry: 2000 East Main Street, Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832. Horario: 9 a.m. a 3 p.m.
- Sophia’s Kitchen: 105 N. Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605. Horario: 9 a.m. a 3 p.m.
- St. Thomas Church Food Pantry: 904 E. Lake Ave., Peoria Heights, IL 61616. Horario: 9 a.m. a 11 a.m.
- Chicago Lights: 126 E. Chestnut St., Chicago, IL 60611. Horario: 9:30 a.m. a 11:30 a.m.
Para buscar más opciones en Illinois, se puede usar el localizador de despensas de Northern Illinois Food Bank o el buscador nacional de Feeding America, que permite ingresar el código postal y encontrar el banco de alimentos asociado a cada zona.
Alimentos gratis en Nueva Jersey del 15 al 18 de junio
Nueva Jersey también tendrá varios puntos de entrega de alimentos gratis durante la semana. Las jornadas incluyen despensas en ciudades como New Brunswick, North Brunswick, Somerset, Edison, Piscataway, Perth Amboy, Spotswood, Bound Brook y otras localidades.
Algunos centros de distribución disponibles son:
Lunes 15 de junio
- Jewish Family Services – Middlesex. 219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902. Teléfono: 732-777-1940. Horario: 9:30 a.m. a 4 p.m.
- The Salvation Army – New Brunswick: 287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901. Teléfono: 732-545-1477. Horario: 8:30 a.m. a 4 p.m.
- Elijah’s Promise: 18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901. Teléfono: 732-803-4606. Horario: 11 a.m. a 12:30 p.m.
- Suydam Street Reformed Church: 74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901. Teléfono: 732-249-6803. Horario: 9 a.m. a 10 a.m.
- Franklin Township Food Bank: 224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873. Teléfono: 732-246-0009. Horario: 2 p.m. a 7 p.m.
- FISH, INC: 450 New Market Rd, Piscataway, NJ 08854. Teléfono: 732-356-0081. Horario: 9 a.m. a 12 p.m.
Martes 16 de junio
- New Life Food Pantry: 56 Main Street, Helmetta, NJ 08828. Teléfono: 732-521-0169. Horario: 10 a.m. a 12 p.m.
- St. Peter’s Community Development Corporation: 455 Main Street, Spotswood, NJ 08884. Teléfono: 908-907-1434. Horario: 9:30 a.m. a 11:30 a.m. y 1:30 p.m. a 3:30 p.m.
- Aldersgate Community Outreach Center: 568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816. Teléfono: 732-254-7361. Horario: 10 a.m. a 12 p.m.
- North Brunswick Food Bank: 710 Hermann Road, North Brunswick, NJ 08902. Teléfono: 732-247-0922 Ext. 293. Horario: 10 a.m. a 12 p.m.
- Catholic Charities of Metuchen: 81 Remsen Avenue, New Brunswick, NJ 08901. Teléfono: 732-659-1056. Horario: 10 a.m. a 1:30 p.m.
- Puerto Rican Association for Human Development: 98 First Street, Perth Amboy, NJ 08861. Teléfono: 732-442-1081. Horario: 10 a.m. a 1 p.m.
Miércoles 17 de junio
- St. Peter’s Community Development Corporation: 505 Main Street, Spotswood, NJ 08884. Horario: 5 p.m. a 6:30 p.m.
- Jewish Family Services – Middlesex: 219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902. Teléfono: 732-777-1940. Horario: 9:30 a.m. a 4 p.m.
- Legacy Church Inc.: 264 Whitehead Ave, South River, NJ 08882. Teléfono: 732-993-3625. Horario: 5 p.m. a 10 p.m.
- St. Paul Lutheran Church: 445 Old Post Road, Edison, NJ 08817. Teléfono: 907-472-6003. Horario: 10 a.m. a 12 p.m.
- Our Lady of Fatima Bread of Life: 348 Smith St., Perth Amboy, NJ 08861. Teléfono: 732-442-6634. Horario: 4:30 p.m. a 6:30 p.m.
- FISH, INC: 450 New Market Rd, Piscataway, NJ 08854. Teléfono: 732-356-0081. Horario: 9 a.m. a 12 p.m.
Jueves 18 de junio
- New Life Food Pantry: 56 Main Street, Helmetta, NJ 08828. Teléfono: 732-521-0169. Horario: 12 p.m. a 2 p.m.
- Aldersgate Community Outreach Center: 568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816. Teléfono: 732-254-7361. Horario: 10 a.m. a 12 p.m.
- Epic Church International: 2707 Main Street, Sayreville, NJ 08872. Teléfono: 732-727-9500 Ext. 1400. Horario: 8:30 a.m. a 4 p.m.
- Ebenezer Baptist Church: 126 Lee Avenue, New Brunswick, NJ 08901. Teléfono: 732-247-2459. Horario: 8:30 a.m. a 10 a.m.
- Be the Change NJ: 19 South 2nd Ave, Highland Park, NJ 08904. Teléfono: 732-207-6195. Horario: 10 a.m. a 12:30 p.m.
- Trinity Episcopal Church: 650 Rahway Ave, Woodbridge, NJ 07095. Teléfono: 732-326-2240. Horario: 4 p.m. a 6 p.m.
- Somerset Food Bank: Building 7, East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805. Teléfono: 732-560-1813. Horario: 9 a.m. a 2:30 p.m.
El Community FoodBank of New Jersey también ofrece un buscador de alimentos y servicios gratuitos. Los residentes pueden ingresar su código postal, seleccionar la distancia máxima que pueden recorrer y revisar el mapa con despensas, comedores y agencias asociadas.
Cómo encontrar alimentos gratis cerca de tu casa
Además de los puntos mencionados, existen buscadores oficiales que permiten encontrar ayuda alimentaria por código postal. Feeding America cuenta con una herramienta nacional para ubicar bancos de alimentos y despensas cercanos. También cada estado o condado puede tener sus propios programas comunitarios.
Para usar estos servicios, normalmente basta con ingresar una dirección o ZIP code. El sistema muestra organizaciones cercanas, horarios, teléfonos y servicios disponibles. Como los horarios pueden cambiar, es recomendable llamar antes de ir.
Qué llevar antes de ir a una despensa de alimentos
Aunque muchas organizaciones entregan alimentos sin exigir demasiados requisitos, conviene prepararse antes de acudir. Lo más recomendable es llevar una identificación básica, una bolsa o carrito para transportar los productos, agua si se espera hacer fila y el teléfono cargado por si hay que confirmar datos o buscar otra ubicación cercana.
También es importante llegar temprano, especialmente en los puntos con horarios cortos. Algunas despensas entregan alimentos hasta agotar existencias, por lo que presentarse cerca del cierre puede reducir las chances de recibir ayuda.
Quiénes pueden recibir alimentos gratis
Los bancos de alimentos y organizaciones comunitarias suelen estar orientados a personas y familias que necesitan asistencia alimentaria. En muchos casos, no hace falta demostrar una situación económica específica para recibir una despensa, aunque cada organización puede tener sus propias reglas.
La recomendación más segura es consultar directamente con el centro de distribución antes de acudir. Algunos lugares pueden atender solo a residentes de ciertos códigos postales, familias registradas, adultos mayores o personas derivadas por organizaciones locales.
Una ayuda clave para muchas familias
Las jornadas de alimentos gratis del 15 al 18 de junio pueden representar un alivio inmediato para familias que enfrentan gastos altos de renta, servicios, transporte y comida. Aunque no reemplazan una solución de fondo, estos programas permiten acceder a productos básicos y reducir la presión sobre el presupuesto semanal.
Quienes no encuentren un punto cercano en California, Illinois o Nueva Jersey pueden usar los buscadores de bancos de alimentos por código postal. La red de asistencia alimentaria en Estados Unidos es amplia y muchas organizaciones actualizan sus calendarios de distribución semana a semana.
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