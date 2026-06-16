Autoridades buscan a entrenadora personal que desapareció hace 5 días tras salir de un gimnasio en Lexington

La policía busca a una entrenadora personal que fue vista por última vez saliendo de un gimnasio en Carolina del Sur la semana pasada.

Elena Katherine Moore, de 39 años, fue reportada como desaparecida el viernes 12 de junio, un día después de haber sido vista saliendo de un gimnasio Planet Fitness en Lexington, según informó la policía en un comunicado. La filial de NBC, WIS, informó que Moore se registró en el gimnasio alrededor de las 6:40 p.m., hora local.

Según ABC News, Moore, entrenadora personal en el gimnasio Wolf’s Fitness Center, ubicado a pocos kilómetros de distancia, fue vista caminando hacia una zona boscosa detrás de una tienda Lowe’s Home Improvement, cerca del gimnasio.

La inspectora Missy Silcox del Departamento de Policía de Lexington declaró, a través de dicho medio, que sería “muy inusual” que Moore desapareciera de esta manera.

UPDATED INFORMATION: Chief Terrence Green wishes to provide the Town of Lexington community with several updates in the case of Elena Katherine Moore.



For more information, please visit the Town of Lexington website:https://t.co/5l2vcxLAcH pic.twitter.com/smANXnq1g4 — Lexington Police(SC) (@LexingtonPD) June 16, 2026

El departamento desplegó un dron en la zona y, el lunes 15 de junio, los agentes registraron el área con la ayuda de otras autoridades policiales y de emergencia que operan en la región, según el comunicado.

“No se trataba de una operación de búsqueda, sino de un esfuerzo preciso para descartar un lugar menos donde la Sra. Moore pudiera estar”, explicó la policía.

En declaraciones a WIS el lunes por la noche, Silcox dijo que fue el esposo de Moore quien denunció su desaparición y que la policía aún no sospecha de ningún delito ni cree que corra peligro inminente.

Añadió que la policía cree que Moore llevaba un teléfono consigo, pero que este no emitía señal.

“Esperamos recibir pistas”, declaró Silcox a ABC News. “Incluso la pista más pequeña podría ser crucial para resolver este caso”.

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