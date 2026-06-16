Canciller de Alemania, Friedrich Merz, regala a Trump una camiseta de la selección alemana con su apellido y el 47 en la espalda

Friedrich Merz le entregó la camiseta de la Mannschaft a Donald Trump al inicio de una reunión centrada en Ucrania dentro de la cumbre del G7 en Évian (Francia), que hoy arrancó con ese encuentro su segunda jornada.

Los líderes del G7, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el del Consejo Europeo, António Costa, se encontraban ya sentados en la mesa de negociación, presidida por el anfitrión, el francés Emmanuel Macron.

Macron tenía a ambos lados tanto a Trump como a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski. Este último, invitado especial para la ocasión, había sido recibido en persona por el presidente francés a su llegada al Hotel Royal, epicentro de la cita.

Merz regala a Trump una camiseta de la selección alemana en la cumbre del G7



El canciller federal alemán Friedrich Merz regaló una camiseta de la selección alemana a su homólogo estadounidense Donald Trump.



El obsequio fue entregado en la cumbre del G7 en Évian, Francia,? pic.twitter.com/uRJkezQezl — DW Español (@dw_espanol) June 16, 2026

Un regalo tras varios desacuerdos

Merz se levantó para darle la camiseta, que Trump recibió con una sonrisa y mostró al resto de asistentes, para después doblarla y dejarla sobre la mesa. El líder republicano, cuyo abuelo paterno era de origen alemán, cumplió 80 años el pasado domingo.

La entrega de la camiseta tiene lugar luego de varios desencuentros entre Merz y Trump, el último de ellos por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán; así como en pleno Mundial, que se celebra conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá y cuya final está prevista para el 19 de julio.