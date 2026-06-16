Horóscopo de hoy para Leo del 16 junio de 2026

La Luna Nueva indica que comenzarás un proyecto grupal y que tu vida social se renovará de manera muy positiva. Además, será importante que prestes atención a un sueño recurrente, porque allí podrías encontrar el antídoto para un sentimiento no resuelto que permanece en la sombra desde hace tiempo.

Horóscopo de amor para Leo Una sonrisa te saluda cada vez que apareces y tu pareja no quiere dejarte ir. Si eres soltero, con muy poco esfuerzo puedes hacer nuevos contactos. Cuando se trata de involucrarse románticamente no pierdas una oportunidad especial, si te quedas contigo mismo lo más seguro es que permanezcas soltero por un buen tiempo.

Horóscopo de dinero para Leo ¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.