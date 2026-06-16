Horóscopo de hoy para Leo del 16 junio de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 16 junio de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna Nueva indica que comenzarás un proyecto grupal y que tu vida social se renovará de manera muy positiva. Además, será importante que prestes atención a un sueño recurrente, porque allí podrías encontrar el antídoto para un sentimiento no resuelto que permanece en la sombra desde hace tiempo.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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