Investigadores ponen esperanza en un pez diminuto y transparente para comprender comportamientos como la interacción social

Investigadores del campus de Janelia del Instituto Médico Howard Hughes, uno de los más importantes del mundo en el área de la neurociencia, han lanzado un innovador proyecto centrado en el pez Danionella. Este pequeño pez transparente será utilizado para comprender la relación entre el cerebro y comportamientos complejos como la interacción social.

Se anuncia que la investigación se ampliará significativamente, triplicando el espacio destinado a los peces. El Danionella se distingue por su falta de cráneo superior y su piel transparente, lo que facilita el estudio de su cerebro en tiempo real.

Aunque menos conocido que otros modelos como el pez cebra, la identificación del Danionella como especie separada en 2021 ha permitido un aumento en su uso en laboratorios. Este pez promete ofrecer nuevas perspectivas sobre la función cerebral.

La falta del cráneo superior (o “skull roof”) es una característica que ha convertido a este pez en un modelo de oro para la investigación en neurofisiología, principalmente porque permite observar el cerebro en funcionamiento en un animal vivo sin necesidad de cirugía invasiva.

Un pez transparente que facilita la tarea

Explica Gerry Rubin, director ejecutivo fundador y jefe de biología de Janelia, que un pez transparente facilita la tarea de examinar cómo procesos físicos, como la activación de una neurona, pueden dar lugar a cosas como la memoria, las experiencias y la toma de decisiones, recoge la National Public Radio (NPR).

Pero acota que, estudiando partes del cerebro de un animal, tendrán que lidiar con tres veces más neuronas que en las moscas de la fruta.

“Si de verdad quieres entender cómo funciona el cerebro en su conjunto, necesitas ver todas las neuronas activándose al mismo tiempo”, dice Rubin. “Esto va a generar tantos datos que vamos a necesitar algo como inteligencia artificial para analizarlos”, agrega..

Retos y objetivos científicos

Los científicos de Janelia, cerca de Washington, D.C., enfrentan el desafío de abordar la cuestión fundamental de la relación cerebro-comportamiento. La meta es observar todas las neuronas activas a la vez, un objetivo que requiere herramientas avanzadas.

Es el momento de que Janelia asuma un nuevo y audaz desafío, sostiene la presidenta del HHMI, Erin O’Shea, uno que podría ayudar a resolver uno de los misterios fundamentales de la biología.

La estrategia de Janelia no solo busca acumular datos, sino también crear herramientas que faciliten el estudio del Danionella en contextos más naturales. Esto implica resolver desafíos de ingeniería para estudiar peces en libre movimiento, mejorando así la comprensión de sus comportamientos sociales y cognitivos. La investigación promete avances significativos en la neurociencia en la próxima década.

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