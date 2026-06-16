El uso temprano de las redes sociales puede llevar a la experimentación con sustancias, advierten expertos

Una reciente investigación publicada en The American Journal of Psychiatry establece una conexión entre el uso temprano y acelerado de redes sociales entre adolescentes y la probabilidad de experimentar con sustancias como el alcohol, el tabaco y el cannabis.

Aunque la mayoría de las plataformas digitales y redes sociales establecen los 13 años como la edad mínima para consumirlas, sabemos, según estadísticas, que adolescentes entre 9 y 12 años las utilizan.

El referido estudio revela patrones de uso en jóvenes de entre 9 y 16 años, sugiriendo que aquellos que comienzan a utilizar redes sociales a una edad más temprana tienen un riesgo significativamente mayor de experimentar con drogas.

Segmentación del estudio

Se tiene que, utilizando datos recopilados del Estudio de Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente y analizados durante cuatro años, se establecieron cuatro grupos de adolescentes: los de uso nulo o muy bajo; los de uso moderado y gradual; los de uso de inicio intermedio y rápido; y los de uso de inicio temprano y rápido.

El grupo de inicio temprano incluyó a los niños que comenzaron a usar las redes sociales a los 9 años, y el grupo de inicio intermedio incluía a aquellos que comenzaron a usar sus teléfonos alrededor de los 11 años, señaló el Dr. Jason M. Nagata, autor principal del estudio y profesor asociado de pediatría en la Universidad de California, San Francisco.

Impacto del contenido en redes sociales

Los expertos señalan que más del 50% de los adolescentes están expuestos a la publicidad de alcohol en línea, y una gran parte del contenido relacionado con sustancias es positivamente representativo. Este contenido puede distorsionar la percepción de los adolescentes sobre el consumo de sustancias, creando creencias favorables que pueden conducir a la experimentación.

“Sabemos que el contenido importa, ya sea positivo o negativo, cuando pensamos en las redes sociales y en si influye o no en el comportamiento de los niños, su salud mental o cualquier otro resultado”, dijo la Dra. Courtney Blackwell, profesora asociada de ciencias sociales médicas en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, quien no participó en el estudio y cuyas declaraciones recogió CNN.

El estudio indica que las redes sociales están saturadas de anuncios de productos relacionados con sustancias. Las interacciones directas, como los botones de “Comprar ahora”, facilitan el acceso a estas sustancias, aumentando aún más el riesgo de experimentación entre los adolescentes.

Estrategias para una comunicación efectiva

Frente a estos riesgos, se recomienda la implementación de planes familiares de medios y una comunicación abierta sobre el uso de redes sociales. La Academia Estadounidense de Pediatría sugiere establecer límites y guiar a los niños hacia prácticas seguras en redes sociales, en lugar de restricciones severas.

La comunicación activa y el involucramiento familiar son cruciales para ayudar a los adolescentes a navegar su experiencia en redes sociales. Se enfatiza la necesidad de que los padres también practiquen comportamientos responsables en el uso de dispositivos digitales.

Los expertos coinciden en que un enfoque proactivo que involucre a toda la familia es esencial para reducir el riesgo de consumo de sustancias en adolescentes. Establecer un diálogo abierto y fomentar alternativas saludables al uso de redes sociales es clave para mitigar los efectos negativos asociados con el uso temprano de estas plataformas.

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