Niño murió tras disparo policial durante respuesta a presunto hurto en Walmart de Mississippi

Las autoridades de Mississippi investigan un incidente con participación policial ocurrido el domingo que terminó con la muerte de un menor y dejó a un adulto en condición crítica.

El hecho ocurrió en horas de la tarde en las afueras de una tienda Walmart en Senatobia, una ciudad ubicada en el noroeste del estado.

De acuerdo con información preliminar difundida por la Oficina de Investigaciones de Mississippi, agentes acudieron al establecimiento después de recibir un reporte por presunto hurto.

Según las autoridades, al llegar encontraron a dos adultos que supuestamente abandonaban el lugar junto con un menor y abordaban un vehículo.

Autoridades afirman que un agente disparó tras intentar detener el vehículo

La Oficina de Investigaciones indicó que los oficiales intentaron detener el automóvil.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor avanzó en dirección a los agentes y estuvo cerca de impactar a uno de ellos.

Las autoridades señalaron que, en ese momento, un oficial realizó disparos contra el vehículo.

Posteriormente, el automóvil abandonó el lugar.

Más tarde, las personas que iban dentro del vehículo llegaron a un hospital local. Allí se confirmó la muerte del menor. Además, uno de los adultos fue reportado en estado crítico.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la edad del niño ni detalles adicionales sobre las personas involucradas.

Investigación estatal busca esclarecer lo ocurrido

La Oficina de Investigaciones de Mississippi informó que asumió la investigación del caso y que posteriormente remitirá sus hallazgos a la oficina del fiscal general del estado.

Las autoridades tampoco han divulgado información sobre el agente involucrado ni el número de disparos realizados.

Según el reporte oficial, ningún oficial sufrió heridas graves durante el incidente.

El Departamento de Policía de Senatobia indicó que el hecho ocurrió poco después de las 2:00 p. m. del domingo y aseguró que mantendrá una política de transparencia mientras avance la investigación.

Por su parte, Walmart señaló que colabora con las autoridades.

La empresa expresó que lamenta lo ocurrido y reiteró que la seguridad de empleados y clientes es una prioridad.

Autoridades locales también pidieron a la comunidad esperar información oficial mientras continúan las diligencias del caso.

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