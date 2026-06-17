Eventos gratuitos para ver el partido de México contra Corea del Sur

Es oficial: la fiebre de la Copa Mundial se ha apoderado de Los Ángeles.

En cada rincón y esquina de la ciudad hay alguien portando la camiseta de su equipo favorito, con banderas ondeando por las ventanillas de los autos y en los escaparates de los negocios.

Para celebrarlo, parece que todos los negocios locales se están sumando a la fiesta del futbol, con promociones especiales, actividades temáticas y fiestas para ver los partidos del Mundial, particularmente cuando juegan los equipos latinos, como será este jueves cuando la selección de México reciba en Guadalajara a Corea del Sur en el segundo partido del Grupo A.

Puedes esperar que todos los bares deportivos y muchos restaurantes transmitan los partidos — como Cuernavacas Grill, en el centro de Los Ángeles, que es uno de los muchos locales que celebrarán y ofrecerán especiales, como su gran torta con forma de un pelota de futbol.

La selección mexicana atrae una gran cantidad de aficionados que se reunirán en lugares como Casa México, Plaza México y en el Fan Fest en el Orginal Farmers Market.

Para ayudarte a encontrar el lugar correcto para ti, hemos reunido diferentes formas de ver un partido rodeado de una comunidad de otros fanáticos del futbol. De hecho, incluso si no eres fan de los deportes, cada una de estas fiestas te convertirá en fan.

Mid City Mercado x Maricos Marias – Mid City

Griten GOOOOOOOOL! Este jueves y celebren el partido de México contra Sur Corea con unas ricas michis (micheladas), maricos frescos y en compañía con Mid City Mercado y Mariscos Marías. El evento es gratuito y familiar; también puedes llevar a tu mascota. Empieza a las 6p.m. Lo que puedes esperar es un evento con diferentes pantallas, comida y bebidas del restaurante y un show de comedia después del partido con el comediante Luis Galilei.

5640 West Adams Blvd, Los Angeles, CA 90016

All Day Festival Soel Park – Koreatown

Si estás buscando el mejor lugar para ver la acción, Koreatown está organizando un festival para los aficionados que durará todo el día, con espectáculos en vivo, puestos de comida y una pantalla gigante al aire libre para ver el partido. La fiesta oficial para ver el partido se llevará a cabo en el Parque Internacional de Seúl. La zona del evento al aire libre se extenderá a lo largo de la calle Irolo, entre el Olympic Blvd y la calle San Marino, creando un espacio para aficionados, ideal para los peatones y con capacidad para miles de personas.

Las festividades comienzan a las 10 a. m. Y los aficionados podrán disfrutar de puestos de comida, puestos comunitarios, programación cultural, presentaciones en vivo y muchas oportunidades para celebrar antes de que México y Corea del Sur se enfrenten.

Parking, lot 3250 San Marino St, Los Angeles, CA 90006

Casa México La Plaza de Cultura y Artes – Centro de Los Ángeles

Casa México Los Ángeles 2026 continúa ofreciendo a los angelinos un programa público dinámico y gratuito que incluirá proyecciones en directo de los partidos, música, gastronomía, exposiciones de arte y mucho más. Si asististe al primer partido, sabes que el ambiente aquí, en el corazón de Los Ángeles, se pone a tiro con aficionados que vienen de diferentes partes de la ciudad y del estado.

Para el partido de México vs. Corea del Sur: el tema del día será Nayarit. Al abrir el evento, disfrutarán de baile folclórico del estado de Nayarit. Y, como en el primer partido, habrá comida, bebidas y puestos de productos culturales.

Aunque el evento es gratuito, se recomienda realizar la reserva aquí.

501 N Main St, Los Angeles, CA 90012

LA Galaxy – Long Beach

LA Galaxy Soccer Celebration, presentada por Spectrum, es una serie gratuita de actividades para los aficionados, abierta al público y de varios días de duración, que se llevará a cabo en Long Beach, en Carson (sede del equipo) y en Hermosa Beach durante el torneo mundial de este verano. El partido del jueves se transmitirá en Long Beach, donde podrás disfrutar de la transmisión en vivo en pantallas gigantes, contar con la presencia de exjugadores del Galaxy y de jugadores actuales, y participar en sorteos. Las actividades del jueves se llevarán a cabo en Pine Ave., entre 3rd St. y Broadway.

Niky’s Sports

Uno de los partidos más importantes del torneo se transmitirá en vivo desde Niky’s Mercado. Únete a ellos para celebrar la noche con la participación especial del artista Danny Lux y más música en vivo.

Según el bar, los primeros 60 invitados recibirán comida y bebidas de cortesía del food truck de Angelica’s Mexican Food, además de bebidas alcohólicas para los tengan 21 años o más.

La comida estará disponible para su compra a partir del 50.º invitado. También habrá disponible en el lugar la colección oficial de México para la Copa del Mundo durante todo el evento, por si aún te faltan tus camisetas.

524 S. Western Avenue. Los Angeles, CA

Eastwood LA

Si prefieres ver el partido con una bebida y entre la gente, se espera que varios bares deportivos populares de Los Ángeles lo transmitan. Uno de ellos es Eastwood LA. Ubicado a solo unas cuadras del festival oficial de aficionados, el Eastwood ha estado promoviendo fiestas para ver la Copa del Mundo durante todo el torneo y se espera que sea uno de los lugares más concurridos de Koreatown para el partido. Este jueves podrás disfrutar de ofertas especiales en bebidas, de música en vivo a cargo del grupo Pressagio y de más actividades a partir de las 4:30 p.m.

611 S Western Ave, Los Angeles, California 90005

1st Street Corridor- Boyle Heights

Boyle Heights está convirtiendo el Mundial en una celebración para todo el vecindario con una fiesta callejera gratuita, con el objetivo de apoyar a los negocios locales y reunir a los residentes a lo largo del corredor de la 1.ª Street. La celebración se llevará a cabo de 5 a 10 p. m.

Northgate Mercado Gonzalez x Ponte Your Monos– Costa Mesa

Algo que llama la atención en toda y cada una de las fiestas para ver los partidos es que la moda está en todo su esplendor, desde camisetas diseñadas en diferentes estilos hasta el maquillaje y los accesorios para el cabello que se usan para representar a los equipos favoritos de la gente. Y este jueves, Ponte Your Monoz ofrecerá sus servicios de trenzado gratis antes del inicio del partido en el Mercado González de Northgate, en Costa Mesa, de 4 p.m. a 7 p.m.

Alístate para el partido con tus trenzas mexicanas, que incluyen listón y, por supuesto, monos de los colores de México. Y después entren a Mercado González para ver gratis el partido de México vs. Corea del Sur, disfruten de una amplia variedad de auténticos sabores mexicanos disponibles en la tienda, como tacos, tortas, sushi, ceviche y más.

2300 Harbor Blvd. Costa Mesa, California 92626