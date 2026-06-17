Hombre de Nueva Jersey acusado de estrangular a su hija discapacitada porque se orinó en la cama

Las autoridades de Nueva Jersey acusaron a un hombre de 71 años por la muerte de su hija adulta en un caso que continúa bajo investigación.

La Fiscalía del Condado de Gloucester informó que Dennis Hall enfrenta un cargo de asesinato en primer grado por la muerte de Devin Hall, de 40 años.

De acuerdo con la información oficial, el hombre permanece detenido en una cárcel del condado de Salem.

Según autoridades y declaraciones posteriores de familiares, el hecho ocurrió la mañana del jueves en una vivienda ubicada en Franklin Township.

Investigación comenzó tras llamada al servicio de emergencias

La madre de la víctima relató a medios locales que fue despertada por su esposo durante las primeras horas del día.

Según su testimonio, él le comunicó que había atacado a su hija.

La mujer indicó que inicialmente pensó que había entendido mal y posteriormente intentó asistir a la víctima realizando maniobras de reanimación antes del traslado al hospital.

La fiscalía señaló que el sospechoso llamó al 911 para reportar que su hija no respiraba.

De acuerdo con el comunicado oficial, durante esa llamada y posteriormente ante los agentes, el hombre habría reconocido haber estrangulado a la víctima.

Inicialmente el caso fue procesado como intento de asesinato.

Sin embargo, después de que la mujer fuera retirada del soporte vital y se confirmara su fallecimiento, las autoridades actualizaron el expediente al cargo de asesinato.

Autopsia concluyó que la muerte fue causada por asfixia

La autopsia realizada posteriormente determinó que la causa inmediata de muerte fue asfixia y clasificó el caso como homicidio, según informó la fiscalía.

Familiares señalaron que Devin Hall era una mujer no verbal y usuaria de silla de ruedas.

Durante entrevistas posteriores, la madre también comentó que su esposo había recibido tratamiento por depresión y atravesaba dificultades relacionadas con salud mental durante el último año.

No obstante, hasta el momento las autoridades no han anunciado si esos elementos tendrán alguna implicación procesal dentro del caso.

En un obituario difundido por la familia, Devin Hall fue recordada como una persona que enfrentó múltiples desafíos durante su vida y que dejó una huella entre quienes la conocieron.

Las autoridades no han informado aún la fecha de la próxima comparecencia judicial del acusado.

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