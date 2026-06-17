Trump deja el G7 con respaldo para reabrir el estrecho de Ormuz, pero advierte que el acuerdo con Irán “no es final”

Donald Trump concluyó su participación en la cumbre del G7 celebrada en Évian-les-Bains, Francia, con el respaldo explícito de las principales economías industrializadas a su iniciativa para reabrir el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Sin embargo, el mandatario insistió en que el memorando de entendimiento alcanzado con Irán sigue siendo provisional y advirtió que Washington podría retomar las acciones militares si Teherán incumple los compromisos asumidos.

“Es un memorando de entendimiento. Y si no me gusta, volveremos a dispararles, a lanzar bombas sobre sus cabezas. Si no se comportan, volveremos a bombardearlos”, declaró Trump durante su comparecencia en el marco del G7, subrayando que el pacto aún no constituye un acuerdo definitivo.

La declaración se produce apenas dos días después de que Washington y Teherán firmaran electrónicamente un memorando de 14 puntos destinado a detener las hostilidades y facilitar la reapertura del estrecho de Ormuz, cuya interrupción durante los últimos meses provocó tensiones en los mercados energéticos y alteraciones en las cadenas globales de suministro. El documento será formalizado en una ceremonia prevista para este viernes en Suiza y contempla un periodo de negociación de 60 días para alcanzar un acuerdo permanente.

? President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. ?? pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF — The White House (@WhiteHouse) June 17, 2026

Según explicó la administración estadounidense a periodistas, el entendimiento prevé la expedición de licencias para reactivar el comercio de petróleo iraní, la creación de mecanismos para desbloquear activos congelados de Irán y la elaboración de un programa internacional de reconstrucción valorado en hasta $300,000 millones de dólares. Trump insistió en que esos recursos solo estarán disponibles si Teherán cumple los términos pactados.

“El dinero no es nuestro, es suyo. Lo hemos congelado y, en algún momento, supongo que tendremos que devolverlo”, afirmó el mandatario estadounidense al diferenciar entre la liberación de activos iraníes y una ayuda financiera directa. De acuerdo con el texto preliminar divulgado por diversos medios internacionales, Estados Unidos también se comprometería a flexibilizar determinadas sanciones económicas vinculadas al proceso de reconstrucción.

El respaldo internacional llegó a través de una declaración conjunta del G7, cuyos líderes celebraron el entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán y respaldaron una iniciativa liderada por Francia y el Reino Unido para garantizar la seguridad marítima en Ormuz. El grupo consideró que una misión multinacional de carácter defensivo podría contribuir a restablecer la navegación comercial y proteger a los buques mercantes que transitan por la zona.

La propuesta europea contempla operaciones de desminado, vigilancia aérea y posibles escoltas navales para recuperar la confianza de navieras y aseguradoras tras meses de conflicto. El presidente francés, Emmanuel Macron, indicó que varias naciones aliadas ya disponen de medios militares en la región capaces de participar rápidamente en estas tareas.

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